Ja Morant : « Quand j’avais des problèmes, Kyrie Irving m’appelait »

Il y a une semaine, Kyrie Irving subissait l’une des pires blessures pour un sportif : une rupture d’un ligament croisé du genou. Comme Antoine Dupont face à l’Irlande. Un coup du sort qui a beaucoup touché ses coéquipiers, mais aussi ses « confrères », qu’il s’agisse d’anciens partenaires ou de joueurs qui l’ont comme modèles.

Comme par exemple Ja Morant, qui lui a rendu hommage lors de la rencontre face aux Mavericks. « C’est un super mec, un super vétéran, un super joueur » énumère-t-il. « Sa présence pour soutenir son équipe montre à quel point il aime le sport. »

Auteur de 31 points et 8 passes dans la victoire des Grizzlies, Morant confirme qu’il entretient des relations très personnelles avec le meneur de Dallas. « Parfois, quand j’avais des problèmes, il me contactait et me parlait. Il l’a même fait publiquement et parlait de moi de manière positive ».

Kyrie Irving a toujours soutenu Ja Morant

C’était en mars 2023, trois semaines après que Morant s’était filmé avec une arme sur les réseaux sociaux. « Il n’est pas la première personne à être confrontée aux circonstances de la vie réelle. Il n’est pas le seul. Et il ne sera pas le seul. Alors devinez ce que je vais faire ? Je vais me lever et m’assurer que je suis là pour ma famille et mes amis. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des choses que nous regrettons. Mais, d’une certaine manière, quand on est une célébrité et qu’on est célèbre, on est soumis à des règles différentes… »

Des mots que Morant n’a jamais oubliés, et leur relation s’est encore renforcée au fil des mois, et des années. « Cette relation a eu un impact différent », révèle-t-il. « À une époque où le monde entier vous dénigre, vous avez quelqu’un pour vous aider à vous relever. Il a toujours été ce type de personne pour moi, et nous échangeons quasiment à chaque fois qu’on se croise sur un terrain. J’espère qu’il va vite récupérer, et qu’il reprendra ce qu’il aime faire ».