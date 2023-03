Kyrie Irving soutient Ja Morant et s’en prend encore aux médias

Il y a près de trois semaines, quand la NBA a découvert que Ja Morant s’amusait avec une arme dans un strip-club, Kyrie Irving avait été l’un des seuls joueurs à prendre la parole pour le défendre. C’était dans un live sur Instagram, le 10 mars dernier.

« Il n’est pas la première personne à avoir été confrontée aux circonstances de la vie réelle. Il n’est pas le seul. Et il ne sera pas le seul. Alors devinez ce que je vais faire ? Je vais me lever et m’assurer que je suis là pour ma famille et mes amis. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des choses que nous regrettons. Mais, d’une certaine manière, quand on est une célébrité et qu’on est célèbre, on est soumis à des règles différentes… »

Il faut dire que le nouveau meneur des Mavericks est un habitué des frasques extra-sportives, et lundi soir, sur le parquet, il a pris Ja Morant dans ses bras, pour lui souffler quelques mots à l’oreille.

« Je crois que toute épreuve de la vie forge le caractère. Surtout lorsque vous êtes confronté à des difficultés particulières aux yeux du public, et que les médias sont attirés par tout ce qu’on fait, pour leurs prochains articles » commente Kyrie Irving. « Je ne veux pas laisser entendre quoi que ce soit sur chacun des journalistes, mais c’est simplement comme ça que je vois les choses de mon point de vue, à savoir qu’il y a eu une avalanche de jugements sur Ja. Il y a eu une accumulation de jugements sur ce que je faisais, et il y a généralement une accumulation de jugements de la part du tribunal de l’opinion publique ».

Ja Morant, le Kyrie Irving de la nouvelle génération ?

Pour Ja Morant, c’était une première d’être dans le feu des projecteurs de la sorte. Même si depuis juillet, son camp s’est beaucoup fait remarquer, le meneur est devenu l’un des visages de la NBA. Comme Kyrie Irving il y a dix ans.

« Pour Morant, le choc initial a été de faire face à l’opinion publique et à tout le battage médiatique qui en découle, mais aussi à l’émotion d’un véritable être humain » poursuit Kyrie Irving. « C’est un aspect qui m’intéresse. C’est là que je mets toute mon énergie. J’ai souhaité bonne chance à sa famille, je lui ai souhaité bonne chance, et je prie pour qu’il soit bien dans sa tête. J’étais heureux de le voir sur le terrain aujourd’hui. Et je veux juste qu’il s’en sorte. Il a une longue carrière devant lui. Je pense que personne ne devrait contrôler autre chose que soi-même. »