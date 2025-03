Le Magic stoppe l’hémorragie

Jouer un match sur un shoot de Damian Lillard, c’est un gros risque pour l’équipe qui défend. Le meneur de jeu des Bucks est un tueur dans le « money time », capable de mettre des tirs à toutes les distances et face à n’importe quel défenseur. Le Magic s’est retrouvé dans cette posture, avec deux points d’avance et quelques secondes à tenir.

« J’ai pris la décision de tenter la victoire. J’ai trouvé l’espace mais j’ai perdu un peu l’équilibre. J’ai voulu le faire reculer et ensuite revenir vers l’arc, mais, à ce moment-là, je me suis battu contre mon corps », raconte Lillard, qui a envoyé un tir difficile et totalement manqué face à la défense de Franz Wagner, saluée par son coach.

« L’envergure de Franz dans cette situation, le fait de pouvoir contester, c’est le plus important », souligne Jamahl Mosley. « Dame a marqué une tonne de paniers de la victoire. Avoir de l’envergure dans ces situations, c’est vraiment la clé. »

Le Magic enfin « clutch »

Le Magic restait sur cinq défaites de suite, dont trois de quelques points, et avait urgemment besoin d’une victoire. Pendant un moment, Orlando a eu le contrôle, avec jusqu’à 17 points d’avance, avant de le perdre et de se retrouver face à l’ancienne star de Portland. Heureusement, l’histoire s’est bien terminée.

« Je pense que ça montre notre résilience. On l’a continuellement dit : qu’on prenne ce match et on pourra construire une dynamique », explique Paolo Banchero. « Je suis heureux qu’on ait pris ce premier match du road trip, il en reste quatre. On doit avoir la même dureté, le même état d’esprit et ça ira. »

La suite, c’est un déplacement à Houston lundi soir. « Au courage. L’équipe était soudée, impliquée », se réjouit le coach après ce succès à Milwaukee. « Tout le monde a joué son rôle, a cru en l’autre, joué avec énergie, bien défendu et fait tourner le ballon. Les gars ont fait un remarquable travail pour se faire confiance et jouer avec un incroyable esprit. »