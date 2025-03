Domantas Sabonis se demande également où vont les Kings

De’Aaron Fox a détaillé pourquoi le licenciement de Mike Brown a précipité son départ des Kings. Après des années sans pouvoir atteindre les playoffs, le meneur de jeu pensait en effet que la franchise de Sacramento avait enfin trouvé le coach qui allait lui apporter de la stabilité, et une vision à long terme.

Sauf qu’en voyant ses dirigeants hésiter à prolonger l’entraîneur, même si ce fut finalement fait, le All-Star s’est mis à douter de la vision de ses dirigeants… ce que le renvoi de Mike Brown n’a fait que confirmer.

Proche de De’Aaron Fox, Domantas Sabonis se poserait à peu près les mêmes questions que son ancien coéquipier, selon les infos de The Athletic, et il entend demander des explications à ses dirigeants l’été prochain.

Un organigramme flou

Ayant prolongé pour quatre ans supplémentaires à l’été 2023, il est pourtant encore sous contrat avec le club jusqu’en 2028, avec un bail qui va le rémunérer à hauteur de 43.6 millions de dollars la saison prochaine, puis 46.7 millions de dollars en 2026/27 et enfin 49.9 millions de dollars pour la saison 2027/28.

Mais comme d’autres joueurs de l’effectif, le fils d’Arvydas a bien du mal à comprendre quelle est la vision exacte de Vivek Ranadive, le propriétaire. Gardera-t-il Doug Christie comme « head coach », alors qu’il semble très apprécié du groupe actuel ? Et surtout, quelle voix pèse le plus auprès du patron de l’équipe, alors que de nombreux conseillers, officiels ou officieux, semble rendre le processus pour les prises de décision assez cacophonique…

Alvin Gentry et John Calipari auraient ainsi l’oreille du propriétaire, tout comme les enfants de Vivek Ranadive, son fils Aneel et sa fille Anjali, cette dernière ayant même été nommée GM de l’équipe de G-League des Stockton Kings en juin 2023, avant qu’elle ne démissionne quelques mois plus tard. Désormais, elle n’a plus de rôle officiel au sein de la franchise, mais serait toujours très écoutée, tout comme son compagnon actuel, Jeremy Lamb.

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 56 35 59.6 43.2 74.7 3.9 10.2 14.1 6.2 3.4 0.6 3.0 0.4 19.5 Total 632 31 56.0 34.8 72.8 2.7 7.9 10.6 4.9 3.1 0.8 2.6 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.