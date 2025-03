Stats & Highlights | Le Thunder fait tourner mais continue de gagner avec un Ousmane Dieng titulaire

Les Cavaliers se sont fait peur face aux Hornets d’un énorme Miles Bridges (46 points) mais, comme toujours cette saison, les joueurs de Kenny Aktinson ont su trouver les ressources pour arracher la victoire. C’est la 13e de suite, alors que Tidjane Salaün termine avec 9 points, 6 rebonds et 3 passes et Moussa Diabaté avec 6 points.

Dans le match des équipes qui ne voulaient pas forcément gagner, ce sont les Raptors qui l’emportent derrière le meilleur match de la saison d’Immanuel Quickley, auteur de 34 points, 5 rebonds et 5 passes décisives.

Menés par les records en carrière de Naji Marshall (29 points, 17 rebonds) et de Brandon Williams (31 points), les Mavericks ont longtemps résisté aux Grizzlies, avant que Ja Morant (31 points, 8 passes) ne fasse la décision et n’enfonce cette équipe de Dallas, qui perd un quatrième match de suite et continue de glisser…

Sans les principaux joueurs de leur rotation (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartsentein, Cason Wallace…), le Thunder a toutefois dominé les Blazers derrière les 30 points d’Aaron Wiggins. Titulaire, Ousmane Dieng en profite pour se montrer avec 16 points à 4/6 de loin, plus 6 rebonds alors que Jaylin Williams s’illustre de son côté avec son premier triple-double (10 points, 11 rebonds, 11 passes) en carrière.

Enfin, les Kings n’ont pas fait de cadeau à De’Aaron Fox pour son retour à Sacramento avec sa nouvelle équipe de San Antonio. Sous les yeux de Victor Wembanyama, autorisé à prendre l’avion, le meneur n’a rien pu faire face aux titulaires d’en face, et notamment un Zach LaVine (36 points à 14/22 dont 7/11 de loin) en grande forme.

Charlotte – Cleveland : 117-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 CLE 118 TOR 118 UTH 109 DAL 111 MEM 122 MIA 104 MIN 106 OKC 107 POR 89 DEN 149 PHO 141 SAC 127 SAS 109 LAC 105 NYK 95

Toronto – Utah : 118-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 CLE 118 TOR 118 UTH 109 DAL 111 MEM 122 MIA 104 MIN 106 OKC 107 POR 89 DEN 149 PHO 141 SAC 127 SAS 109 LAC 105 NYK 95

Dallas – Memphis : 111-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 CLE 118 TOR 118 UTH 109 DAL 111 MEM 122 MIA 104 MIN 106 OKC 107 POR 89 DEN 149 PHO 141 SAC 127 SAS 109 LAC 105 NYK 95

Oklahoma City – Portland : 108-89

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 117 CLE 118 TOR 118 UTH 109 DAL 111 MEM 122 MIA 104 MIN 106 OKC 107 POR 89 DEN 149 PHO 141 SAC 127 SAS 109 LAC 105 NYK 95

Sacramento – San Antonio : 127-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.