Kevin Durant, un conseiller de luxe pour Ryan Dunn

C’est la rencontre entre le membre le plus âgé de l’effectif et le plus jeune. À 36 ans, Kevin Durant a pris sous son aile Ryan Dunn, 22 ans, dès son arrivée dans l’Arizona, après avoir été récupéré par les Suns le soir de la Draft (28e choix des Nuggets).

« KD » n’a pas hésité à convier le futur rookie à venir s’entraîner à Los Angeles, en amont du camp de reprise de l’équipe. Avec au programme pour le rookie : du un-contre-un face à son nouveau coéquipier et accessoirement légende du jeu. On a connu pire rentrée en matière pour s’acclimater à l’atmosphère de la Grande Ligue.

« Le fait d’être un rookie qui peut aller le voir et lui poser des questions, s’entraîner avec lui, voir comment il aborde le jeu, à la fois mentalement et physiquement, et de pouvoir disséquer beaucoup de choses avec lui, est formidable », qualifie Ryan Dunn à Andscape, qui consacre un article sur cette relation.

Changer sa routine

Un temps présent dans le cinq des Suns en raison de ses qualités défensives, le premier année dit chercher à incorporer des éléments de la routine de son aîné dans la sienne. « Et de continuer à apprendre de lui. Je suis une éponge, j’absorbe autant d’informations que possible. Et ce qu’il y a de bien avec Kevin, c’est qu’il ne vous laissera pas vous asseoir derrière. Il veut que vous soyez agressif, que vous ayez confiance en vos capacités et que vous sachiez que vous pouvez jouer. »

Rien de plus naturel pour Kevin Durant devenu, avec le temps, une référence sur laquelle s’appuient de nombreux jeunes joueurs, à commencer par Anthony Edwards qui lui voue presque un culte.

« C’est plutôt cool de voir ces gars me regarder grandir et admirer mon jeu, le respecter, plus que tout. J’ai toujours voulu être respecté par les joueurs NBA pour mon éthique de travail et mon talent en général. Recevoir ce respect de la part de la jeune génération est une leçon d’humilité. J’en suis honoré », lâche le vétéran qui entend se faire appeler « Tonton » (« Unc ») ou « OG » (« Original Gangster »).

Anthony Edwards va « trop loin » avec lui

« Ant [Edwards] est celui qui va trop loin avec les OG et les Unc. Mais ce n’est que de l’amour. J’apprécie toujours d’être entouré de jeunes talents dans cette ligue. Je me nourris d’eux. Nous nous nourrissons les uns les autres », poursuit Kevin Durant qui a grandi en admirant LeBron James, Carmelo Anthony et Kobe Bryant.

À 19 ans, « KD » était membre de la « Select Team » qui a participé à la préparation de la « Redeem Team », envoyée aux Jeux olympiques de Pékin 2008, dont les trois géants évoqués plus haut étaient membres.

« J’ai dû les étudier quand j’étais enfant, pas seulement les regarder pour le plaisir. Je devais imiter ce qu’ils faisaient, sinon j’aurais eu des problèmes avec mes entraîneurs. Je devais atteindre le niveau qu’ils avaient dans la ligue. Quand je les ai vus, je n’ai pas su quoi dire. Je suis resté silencieux, j’ai écouté et j’ai profité du moment. Ne pas les agacer. Être un petit frère », se souvient Kevin Durant.

Des années plus tard, il préconise une autre attitude à son rookie. « Il me dit aussi de ne pas m’asseoir et de regarder, et si j’ai quelque chose, de le prendre, d’être agressif et d’être ce gars-là. C’est donc l’un de mes frères avec qui j’ai construit une super relation et je suis heureux de l’avoir comme vétéran », termine Ryan Dunn.

Ryan Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHX 55 18 43.1 30.1 44.0 0.9 2.2 3.1 0.8 2.2 0.4 0.5 0.5 6.0 Total 55 18 43.1 30.1 44.0 0.9 2.2 3.1 0.8 2.2 0.4 0.5 0.5 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.