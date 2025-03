La sale balle perdue de Draymond Green contre Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns n’a pas joué avec les Knicks lors de la réception des Warriors au Madison Square Garden. Alors que Tom Thibodeau avait expliqué que « KAT » avait « besoin de temps », la compagne du basketteur avait publié un simple « F**k cancer » sur les réseaux sociaux, laissant penser à un décès parmi ses proches.

Lors de son podcast avec Baron Davis, Draymond Green avait lui une autre théorie. « Certains pourraient dire que KAT n’a pas joué parce que Jimmy (Butler) était dans la salle » lâchait l’ailier fort des Warriors, assurant ne pas avoir trop creuser la question, même s’il avait croisé le père de Karl-Anthony Towns au match…

L’idée ayant été repris sur certaines chaînes de télévision, le All-Star de New York a dû rétablir les faits, expliquant qu’il avait pris quelques jours pour être auprès de sa famille après la mort d’un ami.

« C’est l’un de ces moments où je devais être là pour ma famille, et pour les enfants qui ont perdu quelqu’un de vraiment spécial pour eux », a-t-il ainsi expliqué.

« C’est malheureux, on ne souhaite ça à personne, mais le « Draymond Green Show avec Baron Davis » doit continuer »

Mis au courant des déclarations et clarifications de « KAT », Draymond Green a répondu… à sa manière.

« C’est malheureux, je suis désolé de l’apprendre. Ça craint. Mais les commentaires que j’ai faits étaient, du genre : ‘Les gens, ce que j’ai entendu, c’est ça’. C’est ce que j’ai entendu. Je lui adresse donc mes condoléances, à lui et à sa famille. C’est inévitable, nous rencontrons tous la mort d’une manière ou d’une autre, et nous la connaîtrons tous de la même manière un jour. C’est malheureux, on ne souhaite ça à personne, mais le « Draymond Green Show avec Baron Davis » doit continuer ».

Une réponse assez ironique quand on se rappelle pourquoi il expliquait avoir lancé son podcast, il y a quelques années, cherchant à créer ce qu’il appelait alors le « new media ».

« Le « new media », c’est simple. Très simple » expliquait-il il y a trois ans. « Il s’agit d’analyser le jeu, le basket. Il s’agit de lancer des fleurs quand il le faut … Soyez critique, mais dites-nous toute la vérité … Je pense que cela s’est perdu et que ça a été remplacé par des gros titres et des prises de position pour faire du clic ».