Tyrese Haliburton affole encore les compteurs face aux Rockets

Indiana a réussi à venir à bout de Rockets en « back-to-back » au terme d’une rude bataille dont Tyrese Haliburton est encore sorti en héros. Le meneur des Pacers évolue en pleine confiance en ce moment et ça s’en ressent non seulement dans son basket, mais ça rejaillit également sur ses coéquipiers.

Houston n’a pas démérité, tenant bon durant une bonne première partie de la première mi-temps, en s’appuyant sur son duo Smith Jr-Sengun qui a su profiter des deux fautes rapides de Myles Turner pour prendre ses aises dans la raquette. Mais Indiana profite en ce moment d’un Tyrese Haliburton irrésistible et des shooteurs en forme, à l’image du 10/21 des locaux à 3-points et des 21 points et 6 passes décisives passés par le meneur en première mi-temps.

Sans surprise, c’est lui qui a permis de créer le premier écart, sur un 9-1 passé juste avant le repos, scorant 7 points dont un 3-points et délivrant une passe décisive lumineuse pour Pascal Siakam (67-57).

Houston répond par un 15-0 !

L’euphorie a gagné les rangs de la formation de Rick Carlisle ensuite, avec toujours un Tyrese Haliburton en mode caviar, pour faire briller Myles Turner, Pascal Siakam et Obi Toppin afin de passer un 13-3 conclu par une envolée du vainqueur du Slam Dunk Contest 2022 (88-71). Sauf que la réponse des Texans ne s’est pas faite attendre, avec un cinglant 15-0 aligné entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, notamment alimenté par la fougue d’Amen Thompson et Tari Eason, auteur du 3-points qui a alors porté la marque à 90-88.

Tout était à refaire, et Indiana s’est donc remis au boulot. Il y a eu le 3-points de Ben Sheppard pour soulager tout le monde, la séquence du match à 98-96 qui a basculer en faveur des locaux, et le 10-0 qui a suivi avec un 2+1 d’Aaron Nesmith, un 3-points et un block de Myles Turner, et un Tyrese Haliburton scoreur pour finir, avec deux paniers coup sur coup dont un 3-points pour faire vaciller les Rockets pour de bon (108-96). Myles Turner a fini le boulot avec un ultime 3-points avant d’haranguer la foule, et Indiana s’est imposé dans la foulée, 115 à 102.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le récital de Tyrese Haliburton. Quand le meneur des Pacers traverse une passe difficile, ça se voit. Mais depuis le All-Star Break, Tyrese Haliburton est en pleine confiance, et ça se voit aussi ! Par la qualité de ses passes, son culot et son adresse, il a régalé du début à la fin, se trouvant à l’origine des temps forts de son équipe, pour boucler une première mi-temps exceptionnelle à 21 points et 6 passes décisives sans le moindre ballon perdu, puis pour accompagner son équipe dans le 10-0 qui aura permis aux siens de l’emporter. Du grand art !

– Myles fait Turner le match du bon côté. Sacré tournant du match que cette séquence à 98-96, alors que Houston venait de réussir un gros run pour revenir coller aux basques des locaux. Houston a flirté avec l’égalisation au cours d’une possession folle avec quatre rebonds offensifs qui ont vu le ballon rebondir sur le cercle sans rentrer pour autant. Les Rockets ont ensuite eu deux nouvelles occasions d’égaliser, mais Alperen Sengun a commis deux fautes offensives. La chance des Texans venait de passer, et Indiana a ensuite saisi la sienne en passant un 10-0 avec un Myles Turner déchaîné, auteur d’un 3-points et d’un contre qui ont contribué à sonner la révolte.

– Allo, Houston ? Un peu à l’image des Grizzlies qui vivent également des moments difficiles, les Rockets ne parviennent plus à trouver la bonne carburation, et ça s’en ressent dans les résultats de la franchise texane, à l’image de la soirée compliquée de Jalen Green qui a souffert de la comparaison avec son homologue des Pacers (4/13 au tir, 2 passes décisives, 5 ballons perdus) ou de celle de Jabari Smith Jr, qui continue d’arroser depuis son retour de blessure (4/11). A l’arrivée, Houston continue de s’enliser avec une 11e défaite sur ses 16 derniers matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.