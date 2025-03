Euroleague | Anthony Parker et Mike James parmi les 25 meilleurs joueurs du XXIe siècle

La semaine dernière, l’Euroleague a commencé à dévoiler cinq joueurs de son Top 25 du XXIe siècle. On retrouvait dans la première cuvée Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis, Nikola Vujcic et Nando de Colo.

Une semaine après, une nouvelle fournée, très prestigieuse évidemment et avec un fort parfum de NBA, est annoncée avec les présences de Vasilije Micic, Dimitris Diamantidis, Mike James, Anthony Parker et Sergio Rodriguez.

L’actuel joueur des Suns, le premier cité, a remporté deux fois l’Euroleague, étant à chaque fois élu MVP du Final Four, en 2021 et 2022, ainsi que le trophée de MVP de la saison en 2020/21. Dimitris Diamantidis, lui, n’a pas d’expérience dans la Grande Ligue, mais son impact en Europe fut énorme : MVP en 2011 et trois fois champion avec le Panathinaikos. Il a été élu meilleur défenseur de l’Euroleague six fois !

S’il n’a jamais trouvé sa place en NBA, Mike James a totalement ébloui de son talent la compétition européenne puisqu’il en est le meilleur marqueur de l’histoire, après plus de 5 000 points. Anthony Parker a réussi les deux, en faisant de bonnes saisons à Toronto et Cleveland dans les années 2000 après avoir gagné deux fois l’Euroleague avec le Maccabi (2004 et 2005). Il fut aussi double MVP de la saison (le seul à avoir deux trophées) et MVP du Final Four en 2004.

Enfin, Sergio Rodriguez, aperçu à Portland et Philadelphie et qui a pris sa retraite l’été dernier, fait lui aussi partie de ce Top 25 avec son trophée de MVP en 2014 et ses trois titres dont deux avec le Real Madrid.