Pour le bien du basket, Steve Kerr supplie les arbitres de siffler les marchers

Lors du 3e quart-temps de la rencontre entre les Hornets et les Warriors, Steve Kerr a pris cette nuit une technique pour s’être plaint d’un marcher non sifflé. Un marcher si évident que même des fans des Hornets étaient de son avis… Défenseur d’une harmonisation des règles entre le basket FIBA et la NBA, le coach de Golden State est dépité par les marchers non sifflés dans la Grande Ligue.

« Je ne comprends pas pourquoi nous n’apprenons pas à nos arbitres à siffler les marchers dans cette ligue », déplore Steve Kerr. « Ils font du bon travail et communiquent bien, mais je vois cinq ou six marchers par match qui ne sont pas signalés. »

Et comme il ne vise pas uniquement ses adversaires, Steve Kerr précise qu’il a vu quatre marchers non sifflés chez ses joueurs. « Vous savez qu’il y a un problème lorsqu’il y a une centaine de fans dans les tribunes et tous les coaches sur le banc qui signalent qu’il y a marcher… », poursuit Steve Kerr. « Si tout le monde le voit, il est évident que notre ligue n’enseigne pas à nos arbitres à regarder les appuis. »

Un sport basé sur les appuis

Ce n’est pas la première fois que le coach des Warriors s’emporte contre les marchers non sifflés, et il a plusieurs fois contacté la NBA sur le sujet.

« Ce sport est basé sur les appuis » conclut-il. « On a besoin de renforcer les violations sur les marchers, et on ne le fait pas. Et je ne sais pas pourquoi… Les arbitres font du super boulot, et ils ont un million de choses à regarder. Mais les appuis sont à la base de notre sport, et il faut les siffler. Le jeu en sortirait grandi si on réglait ça. »