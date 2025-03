Qui veut rafler la Kobe 5 « Chinese New Year » ?

C’est sans doute la paire phare de la collection « Year of The Mamba » lancée par Nike, mettant à l’honneur quatre paires issues de la collection signature de Kobe Bryant à l’occasion d’une nouvel an chinois, alors que l’année 2025 est placée sous le signe du serpent.

Avec la Kobe 6 « All-Star » et la Kobe 9 Elite Protro « Masterpiece », Nike a également lancé deux Kobe 5 « Chinese New Year », une en rouge et or, uniquement destinée pour le marché chinois pour l’instant et donc ce coloris en violet, noir avec ce motif serpent en or qui parcoure l’empeigne.

C’est par ailleurs le modèle qu’a porté Myles Turner lors des NBA Paris Games avec Indiana il y a un peu plus d’un mois. Face à la demande pour ce modèle très prisé et au regard du stock limité, Basket4Ballers met en place une « Raffle » (système de tirage au sort en ligne), comme ça avait déjà été le cas pour la Kobe 6 « All-Star ».

Les inscriptions pour participer à la « Raffle » sont ouvertes pendant encore trois jours, pour ce modèle vendu à 200 euros sur Basket4Ballers.