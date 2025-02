La Kobe 6 Protro All Star sort en édition limitée

La ligne signature de Kobe Bryant avec Nike repart très fort en ce début d’année 2025. En marge de la collection « Year of the Mamba », c’est à l’heure de la magnifique Kobe 6 Protro « All Star » de se dévoiler, dans un style classique mais terriblement efficace, à quelques jours du All-Star week-end.

La tige et la semelle sont habillées de différents tons allant du blanc au blanc crémeux, avec le « Swoosh » sur l’empeigne et le logo de Kobe Bryant sur la languette pour seuls contrastes, en noir. On retrouve l’emblématique motif à peau de serpent qui tend vert un revêtement étoilé sur la partie latérale extérieure. On note également la présence d’une cage en TPU pour assurer le maintien au niveau du talon. La semelle offre un alliage de mousse en cushlon sur la partie intermédiaire avec une nité Air Zoom Turbo pour bonifier l’amorti et la réactivité de l’avant du pied.

La paire est disponible depuis le début de semaine en France, au prix de 190 euros chez Basket4Ballers, mais uniquement via une « Raffle » réservée aux adhérents du « B4b Squad ».