Indiana redonne une chance à Tony Bradley

Depuis l’arrivée avortée d’Alex Len, finalement parti aux Lakers (suite à la visite médicale ratée par Mark Williams), les Pacers ont choisi d’exhumer d’anciens postes 5 perdus de vue pour épauler Myles Turner, via des contrats courts. Il y a eu la belle surprise Jahlil Okafor début février, mais la franchise d’Indianapolis n’a pas prolongé l’expérience au-delà de dix jours.

D’ici ce soir et la réception de Chicago, Indiana devrait cette fois officialiser l’arrivée de Tony Bradley, encore via un contrat de dix jours. Champion universitaire avec North Carolina puis drafté en 28e position en 2017, le pivot de 27 ans a disputé 179 matchs en carrière en NBA, entre Utah, Philadelphie, Oklahoma City et Chicago.

Depuis deux saisons, il garde le rythme en G-League, tournant à 14 points (pour plus de 67% d’adresse au tir) et près de 10 rebonds en moyenne par match, d’abord aux Texas Legends (affiliés à Dallas) puis aux Skyhawks (affiliés à Atlanta) cette saison.

Les Pacers ont un calendrier chargé les dix prochains jours avec six matchs au programme à partir de ce soir : Chicago puis Houston à domicile, un « road trip » de trois matchs à Atlanta pour deux matchs de suite, puis à Chicago avant de terminer par la réception de Milwaukee mardi 11 mars. Autant dire que la présence de Tony Bradley ne sera pas de trop dans la rotation de Rick Carlisle, si ce dernier a besoin de faire souffler Myles Turner.