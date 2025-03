Le réveil de Dort

Sur les vingt derniers matches avant la coupure du All-Star Game, Luguentz Dort était particulièrement adroit à 3-pts, avec un superbe 44% de réussite. Sauf que ce moment de repos n’a pas été réellement bénéfique, lui coupant son très bon rythme. Les chiffres le montrent de manière éclatante : quatre matches pour 4.5 points de moyenne et un affreux 2/16 à 3-pts, soit 12%…

Puis, ce match à Atlanta est arrivé. « Il a fait 6/11 », glisse Shai Gilgeous-Alexander en conférence de presse sur la performance à 3-pts de son coéquipier (20 points) face aux Hawks. « On essaie de les aider à prendre leurs tirs. De leur donner confiance, peu importe les circonstances », ajoute le coach Mark Daigneault.

Le temps d’un soir, et attendant confirmation, Luguentz Dort a mis fin à sa période de disette, qui n’a pas inquiété la star du Thunder.

« Les shoots extérieurs, c’est fluctuant pendant une saison, peu importe le shooteur en question. J’ai vu Stephen Curry, le meilleur shooteur de l’histoire, faire 0/10 à 3-pts et on a vu ce qu’il a fait l’autre soir », assure « SGA » en référence aux 56 points du meneur de jeu des Warriors à Orlando. « Il y aura des variations. Il faut faire confiance à son travail et prendre les tirs. »

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 23 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.2 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 30 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 33 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 31 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 55 29 42.4 40.0 78.6 1.3 2.7 4.1 1.6 3.0 1.1 0.7 0.6 9.8 Total 347 29 40.5 35.5 79.4 1.1 2.8 3.8 1.6 2.9 0.9 1.1 0.4 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.