Stephen Curry a transformé la salle du Magic en Chase Center

L’arrivée de Jimmy Butler à Golden State semble avoir totalement reboosté Stephen Curry. Alors qu’il semblait de plus en plus frustré par la saison des Warriors, au sein d’un groupe à la hiérarchie mal établie, le « Splash Brother » s’éclate depuis huit matchs (sept victoires) : 30.6 points de moyenne à 51% de réussite dont 43% de loin !

Habitué à briller le 27 février, et déjà auteur de quelques belles performances dans la salle d’Orlando, le meilleur shooteur de l’histoire n’a pas manqué l’occasion d’en rajouter une couche…

« Il y a certaines salles comme ça » a-t-il expliqué après ses 56 points à 12/19 à 3-points. « Évidemment, j’ai réussi quelques bons matchs ici. On sent une énergie différente. Nous avons de plus en plus de fans. Je sais que l’équipe qui reçoit n’aime pas ça, mais il y a une bonne énergie ici, les fans étaient chauds et ils adorent quand le spectacle démarre. Je suis toujours impatient de jouer ici. Même si ce n’est qu’une fois par an. »

Car il y avait pas mal de maillots des Warriors dans le Kia Center d’Orlando et, surtout, au fur et à mesure des 3-points de Stephen Curry, la salle s’est transformée en Chase Center.

Son pouvoir magique : transformer les supporters adverses en fans

Comme à Bercy durant la finale des derniers Jeux olympiques, les supporters locaux oublient que le meneur des Warriors est un adversaire et se transforment en fans, simplement heureux de pouvoir assister à ses exploits.

Du côté de Jamahl Mosley, on ne pouvait que tirer son chapeau à la superstar d’en face. « Il bouge tout le temps », répond le coach, interrogé sur ce que son équipe aurait pu mieux faire pour le gêner. « Et ils le cherchent tout le temps. On a changé défensivement, et il a réussi à s’en sortir pour aller dans le coin et ils l’ont trouvé. Ses décalages arrivent souvent sur jeu rapide, quand les duels sont mélangés, ou quand il remonte encore le ballon. Ils lui posent un écran très haut et il tire. Il est juste incroyable. C’est pour ça qu’il est qui il est. »

Quant à savoir pourquoi Stephen Curry brille tellement lors des rencontres qu’il dispute le 27 février…

« J’imagine que j’aime ce jour du calendrier », s’amuse-t-il. « Mon premier match à 50 points, au Garden… Je dois donc canaliser l’énergie du 27 février pour les autres jours. Je ne sais pas ce que c’est, mais ce soir, c’était différent parce que nous avions besoin de tous ces points pour rester à flot et nous donner une chance. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 50 32 44.5 39.6 93.2 0.5 3.9 4.4 6.0 1.3 1.1 2.9 0.4 24.0 Total 1006 34 47.1 42.4 91.1 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.