Le chef-d’oeuvre inachevé de Jayson Tatum

Même s’il est resté muet dans les quatre dernières minutes, et que les Celtics ont finalement perdu face aux Cavaliers, Jayson Tatum a signé cette nuit l’une des plus belles performances de la saison, et l’une des plus belles de sa carrière : 46 points, 16 rebonds et 9 passes à 19 sur 37 aux tirs. Face aux Cavaliers, l’ailier All-Star semblait habité par cette volonté de prouver qu’il fait partie de la crème de la crème.

Son entame de match est exceptionnelle : 18 points, 7 rebonds, 3 passes et 1 contre à la fin du premier quart-temps. Du jamais vu selon les statisticiens NBA, qui en profitent pour sortir le classement des meilleurs marqueurs à 27 ans et moins. Grâce à ce coup de chaud, Jayson Tatum se hisse à la 6e place, devant Wilt Chamberlain ! Devant lui, on trouve Kobe Bryant, Kevin Durant, Carmelo Melo, LeBron James et Tracy McGrady.

Kenny Atkinson est bluffé !

« En termes d’adresse, c’est l’un des matches les plus incroyables que j’ai vus en NBA » lance Kenny Atkinson, à propos de l’ailier des Celtics. « C’était juste incroyable ! C’est un grand joueur, et on ferait bien, tous, de l’apprécier. Il se comporte avec classe et dignité. Vraiment, chapeau à lui ! »

La première mi-temps de Jayson Tatum est effectivement incroyable avec 30 points, 9 rebonds et 7 passes. Là encore, c’est du jamais vu depuis la mise en place du « play-by-play ».

« Il s’agissait simplement d’être agressif et dans un bon rythme », explique-t-il. « Notre début de match en défense a dynamisé notre attaque et notre façon de jouer. Nous avons fait du très bon travail sur ce que nous voulions faire, sur les actions, la recherche de l’espace et la manière dont nous essayions d’attaquer. »

Place aux Nuggets dimanche

Mais finalement, ce sera insuffisant, et c’est lorsqu’il sera sur le banc, pour se reposer avant la dernière ligne droite, que les Cavaliers vont égaliser, puis prendre les commandes.

Lorsqu’il revient sur le terrain, Jayson Tatum reprend sa marche en avant, mais la défense collective de Cleveland va l’éteindre dans le « money time ». Pas de quoi l’inquiéter alors que les Celtics accueillent les Nuggets de Nikola Jokic dimanche. Ce sera la veille de ses 27 ans.

« Il y a des choses qu’on aurait pu mieux faire pour nous placer dans une meilleure situation » conclut Jayson Tatum à propos de ses 83 points cumulés avec Jaylen Brown. « Mais on apprend, et on sera prêt dimanche. Cela devrait être un nouveau match sympa… »