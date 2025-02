La paire Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein apprend encore à se connaître

Voir un géant de 2m16 sortir en « curl » d’un écran posé par un autre géant de 2m13 n’est pas chose commune. Sauf au Thunder, qui aligne depuis peu Isaiah Hartenstein avec Chet Holmgren, revenu d’une longue convalescence.

Dans cette séquence survenue dans les premières secondes de jeu à Brooklyn, ce dernier a hérité du cuir, fixé la défense et envoyé une passe lobée vers son partenaire de raquette. Gêné près du cercle, Isaiah Hartenstein n’a pas été en mesure de finir au dunk avec sa main gauche.

Malgré le raté, ce genre d’action devrait être amené à se reproduire. « Même si j’ai beaucoup travaillé dessus, je dois travailler encore plus. Je crois que ça peut être une bonne chose pour nous, c’est pourquoi je ne suis pas hésitant à essayer », décrit Chet Holmgren, estimant devoir être plus agressif dans cette situation pour ouvrir le dunk à son coéquipier.

En raison de leurs passages respectifs à l’infirmerie, les deux hommes n’avaient pas évolué ensemble depuis ce mois de février. On se souvient qu’au moment de rejoindre le Thunder lors de l’intersaison, l’ancien pivot des Knicks avait affiché son enthousiasme à l’idée de combiner avec le pivot déjà en place.

Construire une alchimie

Aujourd’hui, à l’instar de cette action évoquée, l’heure est encore au rodage. « C’est en train de se mettre en place. On a fait beaucoup de bonnes choses, mais j’ai l’impression qu’on doit encore construire une certaine alchimie dans ce domaine et ça va aller », affichait récemment Isaiah Hartenstein.

À Brooklyn, le Thunder a connu une entame compliquée – 40 points encaissés dès le premier quart-temps – face à une équipe décidée à jouer vite et à envoyer de loin pour éviter d’aller se frotter aux grands : 61 tentatives à 3-points (un record de franchise !) pour 23 tirs convertis (record de saison).

Après cinq minutes de jeu, Mark Daigneault est repassé sur un cinq à un seul pivot avec Isaiah Hartenstein, puis Jaylin Williams. Son équipe menée d’une dizaine de points une bonne partie du 3e quart-temps, le coach du Thunder s’est tenu à cette formule à un pivot au moment où son équipe a signé un gros « run » pour reprendre les commandes du match.

Avec un Chet Holmgren, qui terminera avec un gros double-double (22 points, 17 rebonds, 4 passes et 3 contres), très important sur cette séquence. L’intéressé dit pourtant avoir du mal à évaluer son niveau de forme. « Parce que j’ai l’impression qu’il y a des choses que je maîtrise mieux et que j’ai pu travailler, et d’autres choses que je ne maîtrise pas aussi bien et que je n’ai pas pu travailler pendant mon absence. »

Pas habitué à jouer poste 4

Surtout, il ajoute : « En plus de ça, je ne jouais pas du tout poste 4 avant de me blesser, il est donc difficile de faire des comparaisons. Je sais qu’il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j’ai l’impression de m’améliorer chaque jour, et c’est ce qui compte. »

Avec lui évoluera ainsi son association avec le deuxième pivot du cinq qui, selon la configuration du match, pourra être remodelée. Mark Daigneault rappelle avoir terminé la rencontre dans le Minnesota (Chet Holmgren était absent) avec un cinq de plus petite taille.

« Ce sont deux de nos meilleurs joueurs. Une partie de mon boulot consiste à utiliser nos meilleurs joueurs. Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, nous n’en sommes qu’aux premiers stades de compréhension. Ce n’est pas parfait, non. Peut-être qu’une partie des adversaires met au défi (cette paire). Mais c’est bon pour nous, pour travailler dessus », note le coach.

Ce dernier trouverait « irresponsable » de ne pas l’expérimenter aujourd’hui. « C’est une partie de l’équipe dont on ne connaît pas grand-chose et qu’on doit améliorer. Avec les 24, 25, 26 matchs restants, on doit bosser dessus, le comprendre et à la fin de la saison, on aura amené l’équipe aussi loin que possible. On saura tout ce qu’on doit savoir. Ce sera notre mentalité jusqu’à la fin, pas seulement avec les deux intérieurs », termine le coach.