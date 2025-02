Diminués et fatigués, les Raptors n’ont pourtant pas lâché

Sans trembler, Tyrese Haliburton et les Pacers n’ont pas eu beaucoup de mal à écarter les Raptors, privés de Scottie Barnes, leur meilleur joueur, et fatigués par leur rencontre la veille face aux Celtics. Les Canadiens avaient donc toutes les raisons du monde de lâcher prise face à Indiana. Mais ils ne l’ont pas fait.

« C’est primordial pour moi, c’est la base de ce qu’on construit, de notre style. Jouer dur, ça doit être dans notre ADN », indique Darko Rajakovic. « C’est ce qu’on attend des joueurs, ce combat, cette résilience, c’est très important pour nous. On passe beaucoup de temps à réveiller cette combativité chez les joueurs qui pourraient ne pas la montrer tous les soirs. Ça s’apprend, on ne naît pas avec. Il faut la développer. »

« Cela fait partie de l’identité qu’on essaie d’avoir à chaque rencontre, peu importe le résultat », confirme Ochai Agbaji. « On veut se dire, à la fin de chaque match, qu’on a fait tous les efforts. Sur le long terme, ça va payer. »

Rick Carlisle voit Toronto parmi les cinq équipes qui jouent « vraiment dur »

C’est en ça que la défaite contre les Pacers fait sens. La course pour le « play-in » est encore d’actualité même si cela s’annonce très compliqué (5 victoires de retard sur la dixième place, propriété des Bulls), donc jouer dur, malgré la fatigue (quatrième match en six jours) et le grand absent que fut Scottie Barnes, c’est remarquable pour Darko Rajakovic.

« Mon message pour l’équipe fut de dire que c’était peut-être notre match le plus important de la saison », annonce le coach des Raptors. « On revient de la coupure du All-Star Game, on n’a pas eu une journée de repos en huit jours et, là, on est en back-to-back, donc ça pèse sur le corps, l’esprit, donc sur nos décisions. »

Les efforts des joueurs de la franchise canadienne ont, en tout cas, été salués par Rick Carlisle.

« Je l’ai dit à de nombreuses reprises : on est désormais dans une ligue d’efforts et pas seulement de qualités ou de talents. Et c’est excitant », analyse le coach des Pacers. « Toronto est une équipe qui joue particulièrement dur. Il y a cinq équipes qui jouent vraiment dur par rapport aux autres, je pense que les Pacers en font partie et les Raptors aussi. On a eu du mal contre eux cette année et la saison passée, ce n’était pas de la tarte non plus. »