Nikola Jovic à l’infirmerie pour quatre semaines

Du nouveau concernant Nikola Jovic, qu’on avait laissé dimanche soir avec une fracture de la main, et plus précisément du deuxième métacarpe, dans une défaite à Milwaukee. On apprend ainsi par le Heat qu’il a bien subi une opération depuis et qu’il ne reviendra pas avant quatre semaines.

Dans le meilleur des cas, le Serbe pourra donc revenir à la fin du mois de mars et c’est une bonne chose pour Miami, quand on sait que le jeune ailier de 21 ans est un élément moteur du banc floridien.

Cette saison, il tourne en effet à 10.7 points, 3.9 rebonds et 2.8 passes de moyenne (à 37% à 3-points) et il avait pris de plus en plus d’importance dans les systèmes de Erik Spoelstra, avant même le départ de Jimmy Butler.

Le coach du Heat devra en tout cas continuer de bricoler avec sa rotation d’ici le retour de Nikola Jovic et on imagine que Duncan Robinson, Kyle Anderson, Jaime Jaquez Jr. ou encore Haywood Highsmith devront en faire davantage pour relayer Bam Adebayo et Andrew Wiggins sur les postes 3/4.

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 Total 107 21 45.0 37.0 80.4 0.6 3.2 3.8 2.2 1.7 0.7 1.0 0.3 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.