Main fracturée pour Nikola Jovic

Alors qu’il dispute sa meilleure saison en carrière, Nikola Jovic a peut-être fait une croix sur la fin de la saison… Face aux Bucks, l’ailier du Heat s’est fracturé la main droite, et on ne voit pas comment il pourrait échapper à une opération. Le Serbe s’est cassé le deuxième métacarpe en première mi-temps, alors qu’il avait cumulé 7 points et 2 rebonds en 15 minutes. C’est sur ce même parquet que Tyler Herro s’était fracturé le poignet lors des playoffs 2023.

« C’est arrivé dans le premier quart-temps. Je me suis cogné dans Kuzma » raconte Jovic. « Je ne sais pas vraiment comment c’est arrivé, mais j’ai eu très mal. »

Un coup dur pour Erik Spoelstra qui est à la recherche de la bonne formule depuis le départ de Jimmy Butler. Le Heat n’a gagné qu’un match sur six, et aucun cinq ne se distingue vraiment depuis la « trade deadline ».

Face aux Bucks, le coach de Miami était ainsi parti sur une rotation courte avec les seuls Terry Rozier, Nikola Jovic et Duncan Robinson utilisés en sortie de banc.

Erik Spoelstra cherche la bonne rotation

Finalement, la sortie de Nikola Jovic a obligé Erik Spoelstra à faire appel à Kyle Anderson, mais en revanche, il a laissé Jaime Jaquez Jr. sur le banc…

« Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives pour l’instant. Tout le monde est sur le pont. Nous avons beaucoup de travail à faire. Si je peux apporter des éclaircissements sur la rotation, je le ferai » promet-il. « Je n’hésiterai pas à aller plus loin dans la rotation. La force de notre effectif, c’est sa profondeur, et c’est un gros point fort. Il y a donc une certaine complexité. Si Jaime n’a pas joué l’autre soir, c’est qu’il a eu des problèmes de santé. Il est en train de se remettre dans le bain. Cela ne veut pas dire qu’il ne jouera pas ou qu’il devra attendre la prochaine occasion ».

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 Total 107 21 45.0 37.0 80.4 0.6 3.2 3.8 2.2 1.7 0.7 1.0 0.3 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.