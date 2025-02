Le tournoi du All-Star Game 2026… avec une équipe de « snobés » ?

Comment relancer le All-Star Game ? Depuis des années, Adam Silver et la NBA tâtonnent, se heurtant irrémédiablement au manque d’entrain des joueurs, qui n’ont plus vraiment envie de se fatiguer…

S’il a généré d’énormes longueurs et un manque de rythme, le tournoi mis en place cette année à San Francisco a permis de retrouver un peu d’intensité et un jeu plus proche de celui d’une vraie rencontre de basket. Mais la Grande Ligue sait que le meilleur moyen de pousser les joueurs à jouer, c’est de générer des rivalités.

Selon les Sports Business Journal, l’idée des équipes « thématiques » mises en place par Shaquille O’Neal, Charles Barkley et Kenny Smith, avec les « Vieux Américains » (OGs), les « Jeunes Américains » (Young Stars) et les « Internationaux » (Global Stars) semble avoir plu à la ligue, qui pourrait toutefois changer la quatrième équipe.

Les « Almost Stars » comme quatrième équipe ?

Au lieu d’intégrer les vainqueurs du « Rising Stars Challenge », la NBA et NBC, qui diffusera le All-Star Game à partir de la saison prochaine, auraient ainsi discuté l’idée d’intégrer une équipe de « snobés » !

En plus des 24 All-Stars traditionnels, il pourrait donc y avoir une quatrième équipe de huit « presque All-Stars ». Cette année, on aurait par exemple pu y retrouver Domantas Sabonis, LaMelo Ball, Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton ou Devin Booker, qui avait d’ailleurs demandé à ce qu’on élargisse le nombre de joueurs sélectionnés.

Si ces joueurs ne sont considérés comme All-Stars qu’en cas de victoire lors du tournoi, on peut très bien imaginer la motivation et la rivalité que l’idée pourrait générer.

De quoi relancer l’évènement, ou simplement le complexifier encore davantage… et le rendre totalement illisible ?