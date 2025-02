La Curry 12 passe à la vitesse supérieure cette semaine avec ce coloris baptisé « supernova » ! Après la sortie du coloris « What The Bay » que le meneur des Warriors a porté lors du All-Star Game, c’est une nouvelle version de la douzième chaussure signature de Stephen Curry conçue par Under Armour qui vient de faire son apparition sur le marché.

La paire se présente dans un rouge-orange couleur lave sur l’ensemble de la tige. Seul le logo « Curry Brand » apparaît en noir sur la languette. Le talon est complété par une bande en TPU sous forme de dégradé, du rouge au jaune. Pour ce qui est de la semelle, on retrouve un motif similaire à une coulée de lave qui apparaît sur la partie intermédiaire, tandis que la traditionnelle signature du joueur se trouve sous la semelle, en rouge sur fond noir.

La Curry 12 « Supernova » est disponible depuis hier sur Basket4Ballers pour le prix de 150 euros. C’est déjà le septième coloris de la Curry 12 en vente en France, en comptant le modèle « What The Bay » (non disponible à la livraison).