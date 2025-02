Under Armour s’est fait plaisir pour gâter Stephen Curry à l’occasion d’un All-Star Week-end qui s’est déroulé à domicile pour la superstar des Warriors. La fête aura été parfaite, Stephen Curry ayant remporté la compétition avec la Team « Shaq’s OGs ». C’est même lui qui a raflé le titre de MVP !

Son équipementier en a donc profité pour lui concocter une hommage aux coloris dépareillés « What the Kobe » issus de la ligne signature de Kobe Bryant avec Nike en lançant sur le marché une Curry 12 « What The Bay » ! Portée pour la première fois ce week-end, la chaussure droite en rouge orange est un clin d’œil au pont du Golden Gate, tandis que la chaussure gauche apparaît en bleu-gris pour un résultat… saisissant.

Vendue exceptionnellement à 140 euros (au lieu de 150), la Curry 12 « What The Bay » n’est pas disponible en livraison. Pour se la procurer, il faut se rendre dans le shop parisien de Basket4ballers, situé rue de Rivoli. A vos marques… One, two, ready ? Go !