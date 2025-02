Josh Hart aussi traîne un problème au genou

On n’est pas sur les mêmes proportions que le mal qui ronge le ménisque et toute le reste de l’articulation de Joel Embiid. Mais Josh Hart aussi doit se montrer prudent avec son genou. Le couteau-suisse des Knicks a retrouvé les parquets dans la défaite de New York à Boston dimanche, après avoir manqué deux matchs. En cause, son genou et un problème d’inflammation sur lequel il s’épanche peu.

L’ailier a toutefois donné quelques précisions sur sa blessure au New York Post. « C’est quelque chose qui va et vient, quelque chose que je dois gérer depuis un long moment » a-t-il expliqué. « À un moment dans la bulle, quand j’étais avec New Orleans, je pouvais jouer un jour et le lendemain, je ne pouvais même pas atteindre la ligne médiane. »

Près de 38 minutes de temps de jeu moyen cette saison

Josh Hart fait avec ces problèmes au genou droit depuis son arrivée en NBA, puisqu’une injection de plasma enrichi lui avait déjà été prodiguée en 2019, durant son passage aux Lakers en début de carrière.

Une blessure au tendon patellaire (ou tendon rotulien) qui relie le genou au tibia l’avait également contraint à une fin de saison prématurée cette même année. Mais depuis son arrivée à New York, ces ennuis semblaient derrière lui, et Josh Hart a adopté la philosophie de marathonien imposée par Tom Thibodeau à ses joueurs majeurs.

« C’était douloureux, je devais lutter pour ne serait-ce que trottiner jusqu’au rond central et maintenant je joue 48 minutes pour Tom Thibodeau » a-t-il souligné. « Donc il y a des hauts et des bas avec cette blessure. Cela ne m’inquiète pas vraiment. Je prie à chaque fois avant un match à propos de cela. Par la grâce du Seigneur, je suis guéri donc je vais sur le parquet et je joue. »

Et même plutôt bien, avec 40 minutes dès sa reprise contre Boston et un triple-double manqué d’une passe (20 points, 11 rebonds, 9 passes). On est donc loin, très loin d’un « load management », qui a pourtant dû être nécessaire pour le troisième plus gros temps de jeu moyen cette saison (près de 38 minutes par match) juste après le All-Star break.

« J’ai simplement pensé que quelques jours supplémentaires de repos seraient bénéfiques pour mon genou » a relaté Josh Hart. « Donc c’est quelque chose sur lequel on s’est tous mis d’accord. Maintenant, on est de retour sur le programme prévu. »

Josh Hart ne va sans doute pas non plus bouder les trois jours avant le prochain match des Knicks, prévu contre les Sixers de l’éclopé Joel Embiid et son genou qui, lui, ne tourne plus rond du tout.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 54 38 55.6 33.7 81.7 2.2 7.4 9.7 5.8 2.6 1.5 2.0 0.4 14.8 Total 507 30 47.2 34.3 75.8 1.3 5.6 6.9 3.1 2.3 1.0 1.3 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.