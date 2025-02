Le collectif des Celtics remonte en puissance

Champions en titre, les Celtics ne survolent pas la saison régulière comme ils ont pu le faire la saison dernière, dépassés au classement de la Conférence Est par des Cavs presque irréprochables depuis le début.

Après avoir traversé un petit mois compliqué (10 défaites en 21 matchs), la formation de Joe Mazzulla semble de retour au top avec neuf victoires sur ses dix derniers matchs, une série notamment marquée par deux succès probants face aux Knicks, actuellement troisièmes à l’Est, 131-104 au Madison Square Garden il y a quinze jours et 118-105 hier au TD Garden.

Une question d’équilibre

Au fil des matchs, les C’s retrouvent leur équilibre. La réintégration de Kristaps Porzingis depuis fin novembre est digérée, et la hiérarchie est à nouveau établie.

« Nous avons dû rétablir notre identité, et cette identité a changé parce que l’environnement a changé », a déclaré le coach. « Les équipes jouaient différemment face à nous et elles continueront à le faire. Il a donc fallu du temps pour retrouver le rythme de chacun. Ce que nous faisons en tant qu’équipe est vraiment important, mais la façon dont chaque joueur s’intègre dans cette équipe est également importante. Ils comprennent mieux l’impact qu’ils ont les uns sur les autres. Nous devons continuer à nous améliorer dans ce domaine ».

C’est notamment ce qu’on a vu hier, avec Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis qui ont chacun eu leur moment pour briller autour d’un Jayson Tatum en leader d’attaque et qui a encore une fois frôlé le triple-double (25 points, 10 rebonds, 9 passes décisives).

« Le mérite en revient particulièrement à JT, parce qu’il reçoit énormément d’attention de l’adversaire », a reconnu KP, qui a lui aussi eu ses moments forts des deux côtés du parquet. « Il se prend toute sorte de défense, qu’on blitze ou qu’on switche sur lui, ou tout ce qu’on peut lui envoyer. Mais lui reste altruiste, à vouloir faire le bon choix. C’est la même chose pour Jaylen Brown, qui fait la même chose. Il va chercher à courir en transition quand il le peut, mais sinon, il est toujours guidé par l’idée de faire l’action juste, et notamment en ressortant le ballon pour moi ».

Une menace diluée dans le collectif

Jrue Holiday et Jaylen Brown ont également eu leur part, mais que dire de la fin de match de Derrick White, qui a sorti deux paniers à 3-points et deux passes décisives au meilleur moment, alors que les Knicks, menés de 27 points dans le troisième quart-temps, étaient ainsi revenus à -4 en tout début de quatrième quart-temps. Jaylen Brown puis Jayson Tatum ont ensuite pris le relais pour finir le job.

Cette fin de match, qui aurait peut-être échappé aux Celtics il y a un mois, a cette fois permis à tout le monde de se montrer, pour le plus grand plaisir de Jayson Tatum, leader comblé.

« Les gars qui ont débuté le quatrième quart-temps ont fait un boulot incroyable, pour faire des stops défensifs au moment où on en a eu besoin, se projeter en transition. Jaylen Brown a eu des lay-ups, on a mis de gros tirs, comme D-White, Jrue a aussi fait son truc… Il s’agit simplement de garder son sang-froid. On n’a pas bâti notre avance sur une seule action, et on allait pas la reprendre en une seule action », a-t-il rappelé.