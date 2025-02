Sans défense, les Suns n’arrivent pas à relever la tête

Il faut voir la tête baissée de Bradley Beal, après un énième panier adverse, tandis que Kevin Durant le pousse gentiment dans le dos pour reprendre le cours du jeu. Sur le parquet des Raptors, l’arrière des Suns venait de faire une prise à deux avec Devin Booker sur Immanuel Quickley. Les Canadiens ont profité de la situation de surnombre pour trouver Chris Boucher, seul, dans le corner.

Ce tir primé à environ une minute de la fin, venait offrir 18 points d’avance aux locaux. Et surtout mettre fin à une séquence offensive assez folle : portés par l’adresse longue distance de Quickley et RJ Barrett, les Raptors ont terminé leur partie avec sept paniers à 3-points convertis !

Une stratégie défensive sanctionnée

Pourtant l’une des équipes les moins prolifiques en la matière, Toronto a terminé avec 20/35 derrière l’arc, soit 57% de réussite, leur record cette saison. Voilà qui en dit long sur leur performance offensive, mais également sur la contre-performance défensive de leurs adversaires du soir.

« Notre plan de jeu était de verrouiller la raquette et de les obliger à tirer au-dessus de nous dans la raquette. C’est ce qu’on a fait et ils nous ont contrés en convertissant à 3-points », regrette Kevin Durant, pas certain que son équipe l’aurait emporté s’il avait shooté davantage (15 points à 5/15 aux tirs).

Son clan savait que la formation canadienne est l’une des plus dangereuses dans la raquette : 5e de la ligue avec 53 points inscrits en moyenne. Dans ce match, les Raptors ont été contenus à 38 unités dans cette zone du terrain, contre 58 aux Suns. Mais avec une telle adresse à 3-points…

« On n’a pas été capables de défendre en fin du match. On s’est tous pris un tir à 3-points », se lamente Bradley Beal, auteur de sa meilleure sortie de l’année (30 points), tandis que Royce O’Neale réclame que ses partenaires et lui soient « plus alertes ».

De lourds « runs » en fin de quart-temps

Et plus réactifs pour éventuellement changer de fusil d’épaule en défense. Car au moment où le déluge canadien à 3-points a démarré, les Suns ne comptaient que 2 points de retard (105-103), à cinq minutes de la fin. Les locaux ont ainsi terminé la partie sur un 22-6.

Sachant que Phoenix, qui jouait en « back-to-back », avait déjà pris un 17-5 à la fin de la première période, pour rentrer au vestiaire avec 15 points de retard. Une séquence où Mike Budenholzer avait déjà remarqué des « erreurs mentales » et des « défaillances » de sa défense.

Sur les dix dernières rencontres, son équipe ne s’est imposée qu’à deux reprises, dont une fois ce week-end à Chicago marquant le retour de Bradley Beal dans le cinq. Et sur cette séquence, les Suns affichent la 3e pire défense de la ligue avec 121 points encaissés sur 100 possessions.

En conséquence, Phoenix reste à la 11e place à l’Ouest, avec désormais un match et demi de retard sur les Kings. « On doit être honnêtes sur notre situation. On a du boulot, c’est ce qu’on s’est dit ces derniers jours et à la sortie de la coupure (du All-Star Game). On doit rester unis et continuer à nous battre », réclame le coach dont l’équipe termine son « road trip » à Memphis mardi, avant une double confrontation à ne pas rater face aux Pelicans à domicile.