Ty Jerome et ses « minutes Stephen Curry »

Pour prendre ce tir, il faut un sacré niveau de confiance. Zach Edey venait de capter le rebond offensif, mais son ballon ressorti a facilement été intercepté par Ty Jerome. Celui-ci a filé en transition et, malgré trois joueurs de Grizzlies revenus en défense, a dégainé à 3-points en première intention. Avec ce shoot converti, le meneur remplaçant offrait 8 points d’avance à sa formation dans le quatrième quart-temps face aux hommes du Tennessee.

« Il est clairement fait pour ces moments, à prendre et rentrer de gros tirs », résume Evan Mobley en référence à cette dernière période de feu de son coéquipier. Gêné par les fautes – trois dès le premier quart-temps – dans une entame de partie où il a quand même fait parler la qualité de son « floater », Ty Jerome a fini très fort la rencontre.

Donovan Mitchell sur le banc et Darius Garland absent car blessé, il a alimenté l’attaque tant au « scoring » qu’à la création, en combinant bien avec Evan Mobley sur le « pick-and-roll ». « C’est la même mentalité tout au long du match. Je prends ce que la défense me donne, j’ai eu des tirs ouverts en transition que j’ai été capable de convertir », note le remplaçant qui a cherché à rester « positif pour le groupe » malgré ses fautes rapidement collectées.

Bientôt un « floater » à son nom ?

« Il a encore été spectaculaire ce soir. Il peut manipuler le jeu de tellement de façons avec son rythme de jeu. C’est du QI basket. On est chanceux de l’avoir, c’est un élément essentiel du banc et clairement une grande raison pour laquelle on a gagné ce soir », salue Max Strus.

En plus de sanctionner à plusieurs reprises de loin (3/7), il a encore utilisé son « floater » dans la dernière période. « Ils plaisantaient sur le fait qu’ils allaient donner son nom à un floater », en sourit Kenny Atkinson, également épaté par son joueur : « Incroyable. Avec l’absence de Darius, on avait besoin qu’il porte le ballon, de sa création, il a été phénoménal. »

« Il le fait depuis suffisamment longtemps pour qu’on se dise ‘C’est Ty Jerome’. Il n’est pas question d’être choqué ou surpris en le voyant. Il a une confiance ultime », livre Donovan Mitchell dont le coéquipier a inscrit 15 de ses 26 points (9/16 aux tirs) dans le dernier quart-temps, en complétant sa ligne avec 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 23 minutes seulement.

Méconnaissable par rapport à son passage aux Warriors

Une performance digne d’un candidat légitime pour le trophée de 6e homme de l’année. « L’un des coachs (adverses) m’a demandé : ‘C’est le même gars ? As-tu vu ça à Golden State ?’ Rien de tout ça », rapporte son coach, qui a connu Ty Jerome chez les Warriors durant la saison 2022/23, où il était encore assistant.

Là-bas, il voyait plutôt « un meneur de jeu cérébral, qui pose le jeu, implique tout le monde » Ce n’est plus tout à fait le même joueur aujourd’hui : « C’est vraiment une histoire incroyable. Il a parfois des minutes dignes de Steph (Curry) à shooter à près de huit mètres. Il prend vraiment le contrôle des matchs. »

Le coach pense aussi que le joueur et le public du Rocket Mortgage FieldHouse se nourrissent mutuellement, niveau énergie. « C’est la chose la plus étrange que j’ai vue pour un ‘role player’, d’avoir ce genre de respect et d’enchaîner comme ça. C’est vraiment sympa à voir », termine le technicien.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 52 19 51.9 43.8 88.2 0.7 1.7 2.4 3.4 1.4 1.2 1.2 0.0 11.4 Total 211 18 45.0 37.4 84.8 0.4 1.6 2.0 2.8 1.4 0.7 0.9 0.1 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.