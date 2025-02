Joel Embiid laissé au bout du banc

Si Joel Embiid n’est pas entré en jeu de tout le dernier quart-temps face aux Nets, ce n’est pas parce que les Sixers menaient d’une trentaine de points ou qu’il était blessé. C’était un choix stratégique de Nick Nurse, et le MVP 2023 est donc resté assis de la fin du 3e quart-temps jusqu’au shoot victorieux de Nic Claxton au buzzer.

« Eh bien, ce groupe jouait tout simplement bien ensemble, et on avait un bon ressenti pour la suite » s’est justifié Nick Nurse. « Je voulais juste les laisser se débrouiller ». Et ils se sont plutôt bien débrouillés avec Guerschon Yabusele utilisé comme pivot dans un cinq « small ball », jusqu’à cette claquette assassine de Nic Claxton.

Aucune mobilité en défense

Remplacé par Paul George, à deux secondes de la fin du 3e quart-temps, Joel Embiid n’était que l’ombre de lui-même jusque-là. En attaque, il signe un affreux 0 sur 6 à 3-points, et en défense, il est en retard sur le repli défensif, mais aussi sur les rotations. Ses déplacements latéraux sont impossibles, et il ne peut pas prendre d’impulsion pour sauter. En clair, c’est un poteau, et cela devient même un handicap pour sa formation.

« Ma manière de jouer il y a un an n’est pas celle d’aujourd’hui », avait déclaré Joel Embiid jeudi après la défaite face à Boston. « Il faut probablement que je règle le problème, et alors je reviendrai à ce niveau. Mais il est difficile d’avoir confiance quand on n’est pas soi-même. »

Donner tout ce qu’il peut

Du côté de ses coéquipiers, on sait qu’il n’est pas à 100%. Peut-être même qu’il n’est qu’à 20 ou 30%…

« Je le comprends. Surtout pour sa taille, son gabarit et sa façon de jouer », témoigne Paul George, lui aussi cabossé de partout. « Cela fait mal. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c’est de faire des répétitions. … C’est ce qui m’a le plus aidé, c’est de jouer malgré tout. Le corps finit par s’y habituer ».

Pour Nick Nurse, Joel Embiid fait de son mieux. « Il nous donne ce qu’il peut. Il n’est pas lui-même, nous le savons tous », conclut le coach des Sixers. « Il n’est certainement pas le gars que nous avons l’habitude de voir jouer à un très haut niveau. Je le félicite de nous donner ce qu’il peut ».

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 18 30 45.0 32.4 87.7 1.9 6.3 8.2 4.4 2.3 0.8 3.3 0.9 24.3 Total 451 32 50.2 34.1 82.8 2.2 8.8 11.0 3.7 3.0 0.9 3.4 1.6 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.