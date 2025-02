Au buzzer, les Nets de Killian Hayes assomment les Sixers

Il suffit de voir la joie des Nets pour comprendre que cette victoire est aussi importante que miraculeuse pour les joueurs de Jordi Fernandez. Un miracle signé Nic Claxton, au buzzer, face à des Sixers pourtant au complet devant leur public.

Malgré une avance de 17 points acquise en première mi-temps, Brooklyn a donc dû batailler jusqu’aux dernières secondes pour l’emporter. Dès le début de la rencontre, les Nets avaient imposé leur rythme grâce à une attaque efficace, notamment lancée par Killian Hayes, titulaire en l’absence de D’Angelo Russell. Face à des Sixers bien palots sur le repli défensif, les Nets multiplient les contre-attaques et les paniers faciles.

A la pause, les partenaires de Cam Johnson en sont à 18 sur 26 à 2-points, et ils mènent de 11 points (63-52). Heureusement, côté Philly, que Tyrese Maxey et Guerschon Yabusele apportent de la vie… Face à une équipe de Brooklyn en manque d’adresse à 3-points, les Sixers ont profité du retour après la pause pour retrouver des couleurs. Tyrese Maxey et Kelly Oubre mettent les Nets sur les talons, et Guerschon Yabusele est si intéressant que Nick Nurse rappelle Embiid sur le banc !

Claxton, le héros masqué

Une option gagnante puisqu’après un rebond offensif, le dunk d’Oubre donne trois points d’avance (97-94) à l’entame du « money time ». Sur la possession suivante, Cam Johnson, jusque-là maladroit avec un 0/8 à 3-points, débloque son compteur pour pour égaliser (97-97). Maxey lui répond aussi à 3-points (100-97), mais les Nets signent un 6-0 pour mener 103-100 à une minute de la fin. Derrière, Claxton se fait pardonner d’avoir loupé un lancer-franc en bâchant Oubre.

Derrière, Keon Johnson manque le 3-points du break, et c’est Tyrese Maxey qui en profite pour égaliser (103-103) à 23 secondes de la fin. Les Nets décident de faire défiler le chrono, et c’est encore Johnson qui prend le dernier tir. C’est à 3-points. Il le loupe, mais Claxton a parfaitement lu la trajectoire, et dans le même geste, il prend le rebond et shoote pour terrasser Philly au buzzer !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Hayes titulaire. Signé pour 10 jours, Killian Hayes est propulsé dans le cinq de départ. « À la Hayes », il compile 3 points, 6 rebonds, 4 passes et 1 contre. Sa capacité à aller de l’avant et à jouer la tête levée a fait du bien aux Nets.

– Les Nets aux portes du « play-in ». C’est une victoire qui pourrait compter au moment du décompte final. À égalité avec les Sixers avant la rencontre avec 20 victoires pour 35 défaites, les Nets les doublent au classement, et se retrouvent 11e à un petit succès des Bulls, qui détiennent la 10e place.

– Embiid sur le banc. Incapable de défendre sur les pénétrations et en retard sur le repli défensif, Joel Embiid n’a été que l’ombre de lui-même. Résultat : Nick Nurse l’a scotché sur le banc en toute fin de 3e quart-temps, et il n’a pas fait appel à lui de tout le dernier quart-temps ! Un choix fort, finalement perdant, puisque les Sixers s’inclinent sur un oubli au rebond…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.