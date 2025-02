Jabari Smith Jr. n’avait plus débuté sur le banc depuis l’âge de… 14 ans !

Toujours privés de Fred VanVleet, les Rockets retrouvaient cette nuit Jabari Smith Jr., absent depuis environ deux mois à cause d’une fracture de la main gauche. En son absence, ses coéquipiers ont grimpé jusqu’à la 2e place de la conférence Ouest, avant de connaître un petit coup de moins bien avant la coupure du All-Star Week-End.

Pour cette reprise, face aux Wolves, l’ailier-fort n’était pas dans le cinq de départ, et c’était un événement. La dernière fois qu’il avait débuté une rencontre comme remplaçant, c’était lorsqu’il avait 14 ans ! Ce qui ne l’a pas empêché de jouer 38 minutes, et de cumuler 15 points et 9 rebonds pour arracher la victoire.

« Il y avait un peu de tout derrière ce choix » explique Ime Udoka, à propos de le faire débuter sur le banc. « C’était pour lui faciliter son retour, pas forcément sur le plan de sa condition physique, mais pour voir comment il se comporte. Pour la suite, tout reste ouvert. »

Toujours aussi dangereux de loin

Pendant l’absence de Smith, les Rockets ont remporté 12 matches sur 22, et ce succès face à Minnesota leur permet de rester bien accrocher à la 4e place, avec désormais quatre victoires d’avance sur les partenaires d’Anthony Edwards. Le retour de Smith survient au moment idéal pour conserver cette place dans le Top 4, et son absence de sept semaines ne semble pas avoir eu d’effet sur son adresse de loin : 4 sur 6 à 3-points.

« Mon tir ne disparaîtra jamais… Tant que je serai sur Terre, je peux vous le promettre » sourit-il, avant d’évoquer les progrès de sa formation. « Il nous arrive encore de faire de perdre des ballons idiots en fin de match, comme celle que j’ai commise aujourd’hui, mais nous savons mieux ce qu’il faut faire : ralentir, donner la balle à nos gars, prendre des rebonds et faire des ‘stops’. C’est ce que nous devons faire pour conclure les matches. Nous sommes encore en train d’apprendre, d’y arriver, mais c’est sûr que nous progressons ».