Les Rockets sont en panne

Pendant trois quart-temps, tout allait plutôt bien pour les Rockets à Minnesota. Les Texans était devant et avaient inscrit 98 points en 36 minutes. Ce travail va être griffonné par douze minutes de mauvais basket, terminées avec seulement 16 points, 4 ballons perdus et un vilain 3/13 au shoot, et par une victoire d’Anthony Edwards et sa bande.

« Peu importe qui marque. Si on fait des stops, qu’on peut courir, peu importe qui est ouvert. On fait circuler le ballon. J’aurais aimé qu’on continue avec ce qui nous a permis de marquer 98 points dans les trois premiers quart-temps », demande Ime Udoka. « On doit trouver une façon de faire ça plus que trois quart-temps », confirme Dillon Brooks.

Ce n’est pas la première fois que Houston peine à conclure un match. Les Rockets viennent de perdre cinq matches de suite et le score en dernier quart-temps est clair : 164 points pour les adversaires, 132 pour les Texans. Contre Memphis, New York et Minnesota, les troupes d’Ime Udoka étaient devant au score au moment de commencer le dernier acte. Sans oublier la défaite de deux points à Brooklyn, alors qu’ils avaient quatre points d’avance à neuf secondes de la fin…

De l’agresseur à l’agressé…

« On doit dépasser ce blocage mental ou ce truc du dernier quart-temps, qui explique qu’on n’arrive pas à maintenir notre avance et à marquer des points », espère le coach. « Surtout si on se repose moins sur la défense et les rebonds. On a des joueurs qui jouent 30 minutes et n’ont que trois rebonds. C’est une question d’efforts, de combat. Si on ne marque pas, alors il faut s’appuyer sur la défense. On doit se donner une chance et rester dans le match. »

Serait-ce un problème mental ? « Notre identité, c’est celle d’une équipe dure, agressive et, en ce moment, on est une des équipes les plus gentilles de la ligue », répond Ime Udoka, qui écarte cette idée que son équipe est gênée par quelque chose. « Simplement, les Wolves ont été les agresseurs et on n’a pas su marquer en dernier acte, ce qui est un souci dernièrement. »

Il reste quatre matches avant la coupure pour sauver les meubles et éviter que cette série de cinq revers de rang ne se transforme en séquence très, très noire. « Les gars sont énervés, c’est sûr. Personne ne veut vivre une série de défaites, mais ça fait partie de la NBA. On doit trouver des solutions », annonce Jalen Green.