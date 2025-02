Comme Wemby, ils ont fait une croix sur les récompenses individuelles

Comme il va manquer le dernier tiers de la saison régulière, Victor Wembanyama a perdu tout espoir de remporter le trophée de défenseur de l’année (ouvrant la porte à la concurrence) et de décrocher une place dans les All-NBA et All-Defensive Teams.

On le sait, la NBA a mis en place une règle simple : pour être éligible aux récompenses individuelles, il faut jouer au moins 65 matches. Les joueurs peuvent donc en manquer 17, pas un de plus. Sinon, le couperet tombe. Et maintenant que la barre des 50 matches est passée, certaines stars, comme Victor Wembanyama, savent déjà qu’elles finiront la saison sans voir leur nom au palmarès.

On peut citer Paolo Banchero, touché dès le début de saison, puis son coéquipier Franz Wagner, victime de la même blessure. Zion Williamson, lui aussi écarté en début de saison, a manqué deux mois, qui ont tué ses chances. Même si, vu les piètres résultats des Pelicans, l’intérieur ne pouvait guère espérer grand-chose. Même logique pour Chet Holmgren, longtemps écarté après avoir rapidement rejoint l’infirmerie.

Luka Doncic et Anthony Davis n’auront pas joué 65 matches…

On est obligé de penser à Joel Embiid et Paul George, absents trop souvent, trop longtemps et toujours plombés par des problèmes physiques. Kawhi Leonard, qui a commencé sa saison en janvier, ne peut naturellement plus être dans la course, ni Ja Morant, absent régulièrement.

Jimmy Butler, suspendu pendant de longues semaines avec le Heat, en attendant son transfert, vers Golden State, a lui aussi manqué trop de rencontres. Autre joueur qui a changé d’équipe : Luka Doncic. Blessé le soir de Noël avec les Mavericks, il n’est revenu que récemment, sous le maillot des Lakers. Quant à Anthony Davis, celui qui a fait le chemin inverse, vers Dallas, il ne devrait pas tarder à le rejoindre.

L’intérieur des Mavericks n’a que 43 matches au compteur et il ne reviendra pas avant encore deux semaines annonçait la franchise il y a quelques jours. Il reste 25 matches à jouer à Dallas et Davis doit absolument revenir avant la fin du mois de février s’il veut rester dans les clous. Le mois se terminant dans six jours, sauf miracle, il dira également adieu à une possible récompense individuelle…