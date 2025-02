Victor Wembanyama forfait, Bam Adebayo peut-il remporter le trophée de défenseur de l’année ?

Les années passent et Bam Adebayo demeure un véritable candidat au trophée de défenseur de l’année (DPOY) puisqu’il a terminé dans le Top 5 des votes chaque saison depuis 2020, avec notamment une troisième place derrière Rudy Gobert et Victor Wembanyama en 2024.

Ce dernier était le grand favori pour cet exercice 2024/25 mais, avec son forfait pour le restant de la saison, le Français ne jouera pas les 65 matches nécessaires pour être éligible aux trophées individuels. Ainsi, la course pour ce trophée de DPOY est de nouveau ouverte.

« C’est le boulot des médias, pas le mien », précise l’intérieur du Heat sur cette situation nouvelle. « Mon travail, c’est de jouer au basket. Ça a toujours été comme ça et on me demande toujours ça comme si je pouvais contrôler les esprits des journalistes. Moi, je joue, je fais des stops, je défends et je m’amuse. Et j’espère que ça va se traduire en victoires. »

Il se voit comme le « défenseur le plus polyvalent de la ligue »

Bam Adebayo ne sera pas le seul à sauter sur cette opportunité. Jaren Jackson Jr, Evan Mobley ou encore Lugentz Dort sont eux aussi des candidats très crédibles. Et les trois ont un avantage sur le double champion olympique : le bilan de leur équipe. Miami étant seulement à 26 victoires pour 28 défaites, avec la 10e défense de la ligue.

« Dans mon esprit, je suis le défenseur le plus polyvalent de la ligue. C’est mon avis », insiste-t-il. « Après, c’est le choix des médias. Je ne vais pas me vendre médiatiquement pour essayer d’avoir ce trophée. Si ça arrive, ça arrive. »

Avec 19 points et 12 rebonds dans la victoire face aux Raptors, l’intérieur a signé son 221 double-double en NBA et sous le maillot de Miami. Il égale ainsi le record de la franchise, propriété de Rony Seikaly.

« C’est agréable de l’égaler et c’est évident que je dois dépasser Seikaly. Désolé que tu sois bientôt le deuxième », glisse Bam Adebayo, qui sera aussi prochainement le deuxième rebondeur de l’histoire du Heat, n’ayant que cinq rebonds de retard sur Alonzo Mourning.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 52 34 47.4 29.6 73.4 2.6 7.5 10.1 4.4 2.2 1.2 2.2 0.8 16.8 Total 541 30 53.9 26.4 75.3 2.2 6.6 8.9 3.6 2.4 1.1 2.2 0.9 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.