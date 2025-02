Les Bucks ne veulent pas enfoncer Bobby Portis

Suspendu 25 matches sans salaire, Bobby Portis s’est trompé de médicament en confondant le Toradol et le Tramadol. Le premier étant autorisé, le second interdit. Son agent a parlé d’une « simple erreur commise en raison de la similitude des noms des médicaments et de leurs fonctions très similaires ».

« C’est la plus grosse erreur possible, mais ça reste une erreur », a résumé Doc Rivers. Le JS Online croit d’ailleurs savoir que l’intérieur des Bucks a été testé autour de Thanksgiving, fin novembre 2024 donc, sans savoir pourquoi la NBA a mis plus de deux mois avant de sanctionner Bobby Portis. Un appel était possible, mais le joueur et la franchise n’ont pas appuyé sur le bouton.

Il va donc falloir (quasiment) finir la saison régulière sans lui. Un coup dur pour les Bucks, surtout après une telle erreur, mais ses coéquipiers le soutiennent et ne l’accablent pas.

« Tout le monde fut surpris car on connait Bobby, on sait qu’il ne prendra jamais une substance interdite. Il nous a expliqué et ce fut une erreur de bonne foi », explique Giannis Antetokounmpo avant de revenir sur ce sujet des médicaments. « Parfois, on se retrouve dans cette position : on fait aveuglement confiance à des gens, qui veulent le meilleur pour nous, mais peuvent faire des erreurs. Il a fait une erreur et le sait. Je le connais, il doit avoir l’impression de laisser tomber l’équipe. »

« Il faut faire très, très attention avec ce que l’on consomme. On est des athlètes professionnels, on doit être sérieux avec ça »

Le joueur peut solliciter la franchise pour vérifier si tel ou tel médicament est autorisé ou interdit. Sauf que, d’après nos confrères, Bobby Portis se serait appuyé sur un assistant personnel et non sur le personnel des Bucks avant de prendre du Tramadol, qu’il pensait être du Toradol.

« Il y a une liste de produits interdits, qui change chaque année. Certains ne sont pas interdits une année, puis le sont l’année d’après. Il faut faire très, très attention avec ce que l’on consomme. On est des athlètes professionnels, on doit être sérieux avec ça », poursuit le Grec, « impatient que Bobby revienne ».

Brook Lopez va dans le même sens que le MVP des Finals 2021, en trouvant que la sanction est sévère vu les circonstances. « C’est chiant et je ne pense pas que ce soit juste. Ce n’était pas intentionnel ou habituel. C’était une erreur de bonne foi », assure le pivot. « On va le soutenir et il va nous soutenir. »

Les Bucks ont commencé leur vie sans Bobby Portis par une victoire face aux Clippers.

« On le connait, on connait son caractère : il est déçu de ce qui arrive », commente AJ Green. « Mais il va rester près de nous. Sa voix compte pour nous. Je sais qu’il va apporter quelque chose à l’équipe. Et quand il reviendra, il se replongera dans ce qu’on fait et on continuera de gagner. »

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 46 25 46.3 36.4 82.1 1.8 6.5 8.3 2.2 1.9 0.7 1.2 0.5 13.7 Total 651 23 47.8 38.3 76.4 1.9 5.3 7.2 1.3 1.9 0.6 1.1 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.