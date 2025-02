Victor Wembanyama ne brûlera pas les étapes

Avec le « mini AVC » de Gregg Popovich, les Spurs avaient été sonnés, et l’annonce du forfait pour le reste de la saison de Victor Wembanyama a été un second coup de massue ! Victime d’un thrombose veineuse au niveau de l’épaule, le Français ne rejouera pas de la saison, et l’inquiétude est de mise lorsqu’il s’agit d’un problème sanguin.

« Les experts médicaux et les personnes qui sont plus compétentes que tout le monde ici ont confirmé qu’il en a terminé pour cette année mais qu’il n’y a pas d’inquiétude pour la santé à long terme de Victor personnellement ou quoi que ce soit lié à ses activités de basket » a répondu Mitch Johnson. « Il n’y a pas de raison de ne pas croire qu’il ne sera pas prêt pour le début de la saison prochaine ».

C’est au retour de San Francisco que le Français s’est plaint de mauvaises sensations au niveau du bras. « On l’a orienté vers notre staff médical. Les discussions ont débuté aux alentours de lundi. Ils l’ont examiné, et voilà où on est » poursuit le jeune entraîneur de San Antonio. « C’est une terrible nouvelle parce qu’à chaque fois que la ligue perd un joueur de cette ampleur, on perd un joueur majeur que les fans et les gens aiment regarder. »

Pas question de précipiter un retour

Pour l’instant, « Wemby » n’a pas communiqué sur cette annonce, qui le prive de la fin de saison. Mitch Johnson s’est entretenu avec lui, mais il n’était pas à ses côtés au moment où le néo All-Star a appris la mauvaise nouvelle.

« Comme je n’étais pas là, je ne peux pas parler de sa réaction, mais ce que je sais, c’est que Victor aime jouer. On a vu au All-Star Game combien c’était un compétiteur. Il veut être avec ses partenaires, et je sais qu’il voulait au bout de nos objectifs cette saison, et j’imagine combien, c’est difficile pour lui. »

Une chose est sûre, Victor Wembanyama ne cherchera pas à précipiter son retour sur les terrains.

« Je m’attends à ce qu’il soit très réfléchi et très attentif au processus. Il ne brûlera pas les étapes, et il se comportera comme il faut » conclut Mitch Johnson. « C’est un petit contretemps pour un grand comeback ».

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 Total 117 31 46.9 33.9 80.9 2.1 8.7 10.8 3.8 2.2 1.2 3.5 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.