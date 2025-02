Karl-Anthony Towns et Gabe Vincent au bureau du syndicat des joueurs

En marge du All-Star Game, le syndicat des joueurs s’est retrouvé pour élire son nouveau bureau. Le NBPA (National Basketball Players Association) compte désormais deux nouveaux vice-présidents : Karl-Anthony Towns et Gabe Vincent. Jaylen Brown, lui, repart pour un troisième mandat avec ce même titre.

Les deux hommes vont remplacer Malcolm Brogdon et Bismack Biyombo, qui ont choisi de se retirer à la fin de leur deuxième mandat de vice-président. Les nouveaux mandats de trois ans de Karl-Anthony Towns, Gabe Vincent et Jaylen Brown commenceront immédiatement.

Dans son communiqué, le syndicat rappelle que les deux vice-présidents sortants ont été élus pour la première fois au comité exécutif de la NBPA en 2019, avant d’être réélus pour un deuxième mandat en 2022. Au cours de leur mandat de six ans, ils ont fait partie intégrante de moments marquants dans l’histoire de l’entité, dont le retour au jeu après l’épidémie de Covid, ou la négociation réussie de la convention collective actuelle en 2023.

« C’était formidable de collaborer avec Malcolm et Bismack au sein du comité exécutif au cours des six dernières années. Ils ont fait preuve d’un tel dévouement pour le bien-être de nos joueurs, et nous savons qu’ils continueront à rester proches de notre travail. C’est formidable que Jaylen continue d’avoir un impact en tant que membre du comité exécutif, et nous sommes ravis d’avoir du sang neuf avec KAT et Gabe. Ils apportent tous deux des perspectives et des expériences uniques qui permettront sans aucun doute à la NBPA d’atteindre de nouveaux sommets », vise CJ McCollum, le président du syndicat.

Towns n’a jamais manqué une réunion du syndicat

Karl-Anthony Towns et Gabe Vincent se disent tous les deux très honorés d’occuper ce rôle. « Je suis dans la ligue depuis dix ans et je n’ai jamais manqué une réunion du syndicat ; je suis fier d’accéder à un rôle de leadership plus formel en cette période charnière. Les joueurs sont le moteur de ce jeu, et je veux être en mesure de trouver de nouvelles façons d’apporter de la plus-value à mes collègues, sur le terrain et en dehors », lâche le premier.

Quand le second, dans le contexte du nouveau contrat sur les droits TV et le « potentiel pour les joueurs de gagner plus qu’ils ne l’ont jamais fait », ne pouvait « pas laisser passer l’occasion d’aider à façonner l’avenir du jeu ».

Au sein de l’institution, Grant Williams est le premier vice-président, Mason Plumlee occupe le poste de secrétaire-trésorier, Jaren Jackson Jr, Donovan Mitchell ainsi Garrett Temple sont également vice-présidents.