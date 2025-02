Tête basse. La main sur les hanches. Le pas lourd… Quelques secondes après la défaite de son équipe des « Global Stars » en finale du All-Star Game, face aux vieux briscards des « OGs », Victor Wembanyama semblait affecté. Presque tout autant qu’après chacun de ses revers en match officiel.

« En voyage d’affaires » et pas « venu pour se faire des amis » selon ses propres mots avant son arrivée dans la baie de San Francisco pour la grand-messe annuelle de la NBA, l’intérieur français des San Antonio Spurs a pris sa première sélection très à coeur.

Heureux d’ajouter une nouvelle ligne sur son CV, Victor Wembanyama dit « avoir eu l’impression d’être au centre de l’évènement cette fois-ci, ça fait plaisir », avoue-t-il, un an après avoir disputé le match des « Rising Stars ».

Si les All-Star Game étaient soporifiques ces dernières années, ressemblant à des matchs farfelus et parfois à des concours de tir à 3-points, le Rookie de l’année 2024 était bien décidé à y apporter une petite touche défensive, se montrant dissuasif sous le cercle dès les premières minutes de la demi-finale face aux « Young Stars ».

Victor Wembanyama « en meilleure forme que l’an dernier »

« Il a pris l’évènement très au sérieux », applaudit Stephen Curry, vainqueur et MVP de son All-Star Game. « La manière dont il a abordé le All-Star Game me rappelle Giannis (Antetokounmpo) il y a quelques années, quand il enchainait les dunks et sprintait tout terrain. Chacun prend ce tournoi comme il le veut mais lui avait à cœur de montrer l’ensemble de ses compétences. » D’autant plus après sa disqualification du « Rising Stars », la veille.

Éprouvé physiquement pour sa saison rookie à ce moment-là de l’année, Wemby s’est dit « en meilleure forme que l’an denier » et apte « à tout donner sur ce match ». « Mais le plus gros travail à faire, c’est sur la motivation des joueurs. Certains étaient un peu indifférents à l’enjeu, d’autres avaient cette volonté de jouer. Pour moi, me donner à 100% sur un parquet est la seule manière d’aborder un match ».

Très sollicité, Victor Wembanyama a multiplié les apparitions dans la Baie de San Francisco, tout au long du week-end. D’abord au Crossover, une sorte de complexe géant dédié aux sponsors de la Grande Ligue, pour le programme communautaire NBA Jr. Puis de l’autre côté du Bay Bridge, pour un match d’exhibition entre des lycéens, organisé par son équipementier Nike. « Franchement, c’était un évènement vraiment sympa, j’en garderai un bon souvenir », glisse-t-il. Avant de conclure: « Je ne vais pas penser au basket pendant les 48 prochaines heures ».

Car les Spurs, toujours sans Gregg Popovich, repartent en mission « play-in » dès le milieu de semaine…

À San Francisco.