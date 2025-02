Victor Wembanyama à l’origine de la disqualification !

Alors que la NBA se creuse les méninges pour renouveler l’excitation qui entoure cette soirée des concours, les premières minutes du Skills Challenge ont dû faire couler quelques gouttes de sueur dans le dos d’Adam Silver. Dans un souci de gagner du temps, Victor Wembanyama et Chris Paul ont simplement jeté les ballons des racks sur leurs positions de tirs plutôt que de devoir prendre et mettre des vrais shoots.

De loin, cette stratégie avait tout l’air d’une machination de CP3, mais c’est en fait « Wemby » qui avait soumis l’idée à son coéquipier.

« C’était mon idée, j’y ai pensé aujourd’hui… » nous confirmait-il en zone mixte. « Le but c’était d’avoir le meilleur temps, et on avait le meilleur temps. Je ne m’attendais pas à ce qu’on soit disqualifié mais je ne suis pas si déçu que ça. »

Draymond Green confirmait d’ailleurs qu’il avait entendu « Wemby » demander, en amont, à cinq ou six personnes si sa stratégie était valide…

En temps réel, les réactions ne se sont pas fait attendre. La surprise a vite laissé place au mécontentement du public du Chase Center. « Je n’ai pas été sifflé, non ? » nous demandait Wemby. « Chris par contre oui ! »

Les joueurs n’y trouvent rien à redire…

Donovan Mitchell qui avait mis son pouce en bas pour montrer sa désapprobation après le passage du duo des Spurs a cependant revu sa réaction à la baisse après le concours. « S’ils n’avaient pas été disqualifiés, je pense qu’on aurait surement fait la même chose, » avoue-t-il. « Le but, après tout, c’est de gagner. »

Zaccharie Risacher, présent dans la compétition avec Alex Sarr, trouvait que le culot de son compatriote en valait la chandelle. « C’est une idée réfléchie et intelligente mais pas en accord avec les règles malheureusement. Mais l’idée de jouer avec les règles avaient du sens. Ça nous a surpris mais on n’aurait pas posé réclamation contre Victor, » nous sourit-il.

Le numéro un de la dernière Draft était déçu de s’arrêter au premier tour mais ravi de l’expérience. « C’était quelque chose de différent, j’avais jamais participé à ce genre d’épreuve. Avec Alex, on a pris beaucoup de plaisir. Et j’espère qu’on pourra gagner quelque chose tous les deux à l’avenir. » En respectant les règles…

Propos recueillis à San Francisco.