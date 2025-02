Premiers de la conférence Ouest, le Thunder aura son coach, un assistant et deux joueurs au All-Star Game avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Pour sa première sélection, ce dernier évoluera dans un environnement très familier.

Avant d’être drafté en 12e position en 2022, il avait passé trois saisons dans l’université de Santa Clara, à San José, dans le sud de la Baie de San Francisco. Trois ans plus tard, le voici All Star. Une progression fulgurante et joli clin d’œil du destin.

« Le hasard fait bien les choses, » nous disait-il samedi matin à l’entrainement des All-Stars à Oakland. « Quand je prends le temps d’apprécier d’où je viens, ça a une signification toute particulière de pouvoir apprécier cette première sélection en étant si proche de ma fac. C’est vraiment génial. Mon planning est très serré mais j’espère pouvoir me rendre sur le campus, ou au moins voir mes coachs et des gens de l’université. »

Ancienne fac’ de Steve Nash, Santa Clara lui a permis de travailler dans un système fait pour passer à la prochaine étape. Il est arrivé à Oklahoma City et a tout de suite été performant pour se positionner comme le lieutenant parfait de Shai Gilgeous-Alexander, capable de scorer, de créer pour ses coéquipiers, et de défendre toutes les positions.

Une première pour beaucoup

Le staff du Thunder, de Mark Daigneault aux assistants vidéo, a joué un rôle clé dans son développement depuis son arrivée dans la ligue. Le Thunder en tête de sa conférence, tous ont l’occasion de partager cette expérience avec leur protégé.

« Pour être honnête, c’est un peu irréel. J’ai encore du mal à trouver les bons mots pour décrire ce que je ressens, » enchaîne l’intéressé. « C’est génial de pouvoir profiter de mon premier All-Star Game, entouré de personnes que je côtoie tous les jours. Ça peut être bizarre si vous êtes tout seul et que vous ne connaissez pas grand monde. J’ai la chance d’avoir avec moi tous les gens qui m’ont aidé à en arriver là. Et pour certains d’entre eux, c’est aussi leur première fois au All-Star Game, donc c’est vraiment génial de pouvoir partager cette expérience avec eux. »

Propos recueillis à Oakland.