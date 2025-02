Le All-Star Game, une simple étape pour Jalen Williams

Même s’il n’a pas joué samedi soir contre Sacramento, touché au poignet, Jalen Williams était encore au cœur de l’attention. La raison ? Sa sélection au prochain All-Star Game, qui sera donc son tout premier. L’annonce était attendue tant l’ailier de 23 ans est essentiel dans la superbe première partie de saison aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, qui sera aussi du rendez-vous.

Avec la place de leader du Thunder à l’Ouest, sa sélection ne faisait guère de doute, ce qui n’a pas empêché le groupe de fêter la bonne nouvelle avec une belle victoire sur les Kings. Interrogé à ce sujet, Isaiah Hartenstein a reconnu l’importance de Jalen Williams dans le dispositif de Mark Daigneault.

« C’était une super nouvelle. Il le mérite. Il a été précieux pour nous toute la saison », a-t-il confié avant de louer son investissement en défense, qu’on voit peut-être moins que sa production en attaque, mais qui est tout aussi importante. « Pour moi, même quand je regarde sur un plan défensif, il a été la clé la plus importante. Le fait qu’il soit présent chaque soir à défendre fort, ça a été énorme. Et en attaque, il sait distribuer et scorer. Donc c’est super qu’il devienne un All-Star ».

Après l’avoir affronté ces deux dernières saisons lorsqu’il évoluait aux Knicks, Isaiah Hartenstein a pu prendre la mesure de l’impact de Jalen Williams au Thunder, en prenant soin de mentionner son apport en défense. Le retrouver dans l’Oklahoma cette saison lui a permis de confirmer tout le bien qu’il pensait déjà de lui…

Des perspectives enthousiasmantes

« Je dirais aussi l’aspect défensif, mais c’est aussi clairement un meilleur passeur que je ne l’imaginais. Il nous avait tués lorsque je jouais à New York, donc je savais de quoi il était capable en attaque. C’est un bon gars, un super coéquipier et il est présent des deux côtés du terrain », a ajouté le pivot, lui aussi précieux comme il l’a démontré samedi face à Domantas Sabonis.

Comme il l’avait déjà exprimé publiquement, Jalen Williams voit pour sa part cette distinction comme une étape et non une fin. Surtout, il garde le cap qu’il s’est fixé et qui ne s’arrête clairement pas à cette première étoile.

« C’est bien d’avoir des attentes. À l’inverse, quand personne n’attend rien de toi, ça craint. Je le prends donc comme un privilège », a-t-il déclaré. « Je ne m’inquiète pas vraiment de ce que les autres attendent de moi. Je prends du recul, je suis dans ma troisième année, et je cherche constamment à m’améliorer, à progresser en tant que joueur. Je dis toujours qu’à la fin de la saison, pour notre dernier entretien, je veux pouvoir revenir sur la saison et repenser à quel point j’ai progressé à chaque match et comment je me suis amélioré au fil de l’année. Je pense que je fais du bon boulot en gardant cette perspective à l’esprit. Je me fiche pas mal du bruit qu’il peut y avoir à l’extérieur. Je vais juste continuer de faire ça, m’en tenir à mes propres projets ».

Les siens comme ceux du Thunder sur cette fin de saison sont pour le moins enthousiasmantes. Ce All-Star Game 2025 sera ainsi l’occasion de célébrer le superbe parcours d’OKC jusqu’à présent. Il sonnera aussi le lancement de la fin de saison et de la course au titre, alors que Jalen Williams et ses coéquipiers n’ont jamais été aussi ambitieux.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 OKC 45 33 47.5 34.7 78.1 0.8 4.8 5.6 5.2 2.5 1.8 2.3 0.8 21.1 Total 191 31 51.4 37.9 80.3 0.8 3.7 4.6 4.2 2.5 1.4 1.8 0.6 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.