Encore une fois, Brad Stevens ferme la porte à un retour en NCAA

En 2021, l’université d’Indiana avait décidé de se séparer d’Archie Miller et Brad Stevens était devenu le candidat rêvé de tous les supporters des Hoosiers et des dirigeants de la fac. Pour deux raisons : sa belle carrière NCAA (deux finales de la « March Madness » perdues en 2010 et 2011 avec Butler), et parce que c’est un enfant du pays.

On parlait même d’un pont d’or avec une offre à 70 millions de dollars sur sept ans, ce qui était alors bien plus important que son salaire en NBA… Néanmoins, celui qui était encore à l’époque, pour quelques semaines, coach des Celtics, avait fermé la porte.

Quatre ans après, le poste est de nouveau vacant après le futur départ de Mike Woodson à l’issue de la saison. L’ancien coach des Hawks et des Knicks n’a plus de résultats et ne va sans doute pas qualifier les Hoosiers pour le tournoi NCAA au printemps, pour la deuxième année de suite.

Et comme en mars 2021, le nom de Brad Stevens revient et sans doute qu’il est espéré par les fans. Le président des Celtics a donc repris la parole pour rassurer les fans de Boston et refermer cette porte. Encore une fois. « J’apprécie énormément d’être un Celtic et j’aime les personnes avec lesquelles je travaille chaque jour », a glissé le dirigeant.