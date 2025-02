Pour Victor Wembanyama, LeBron James est le « joueur le plus sous-estimé »

« Quel est le joueur NBA le plus sous-estimé ? » C’est la question posée à Victor Wembanyama dans un petit clip de la NBA, et le Français a choisi… LeBron James ! « Je vais choisir LeBron James car ‘sous-estimé’ signifie qu’on n’est pas estimé à sa juste valeur. Je pense que LeBron est sous-estimé » se justifie le Français.

Dans ce court clip, « Wemby » répond à une question sur le joueur le plus doué, et il opte pour Kyrie Irving. Pour en revenir au « joueur le plus sous-estimé » de la NBA, il faut se souvenir que The Athletic avait posé la question aux joueurs en avril dernier, après la saison régulière.

Leur choix s’était porté sur Derrick White et Jalen Williams, avec 10.3% des voix. Le premier a depuis été champion olympique, tandis que le second va fêter sa première sélection au All-Star Game. Derrière ce duo, on trouvait Jrue Holiday, lui aussi champion olympique, et Shai Gilgeous-Alexander, l’adversaire numéro 1 de Nikola Jokic dans la course au MVP.

Parmi les autres joueurs cités, on trouvait Franz Wagner, Coby White, De’Aaron Fox et… Kyrie Irving. Mais pas de LeBron James.