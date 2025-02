Même si TNT a perdu les droits de diffusion de la NBA à partir de la saison prochaine, la chaîne produira toujours l’émission « Inside The NBA », qui passera désormais sur les antennes d’ESPN.

Et après Charles Barkley, courtisé par NBC et Amazon mais qui a préféré rester aux côtés d’Ernie Johnson et Kenny Smith, c’est Shaquille O’Neal qui reste. Front Office Sports annonce ainsi que l’ancien pivot du Magic, des Lakers ou du Heat a accepté une prolongation de contrat… pour environ 15 millions de dollars par an.

Troisième membre du trio, Kenny Smith devrait également être prolongé sous peu, l’émission conservant donc son casting malgré donc son changement de chaîne.

Il faut dire que si TNT trouvait que mettre 2.5 milliards de dollars par an sur la table pour continuer de diffuser la NBA était devenu trop cher, l’entreprise ayant d’énormes dettes à éponger suite à la fusion de WarnerMedia et Discovery, elle n’hésite par contre pas à sortir le chéquier prolonger ses consultants stars.

En 2022, Charles Barkley y avait ainsi paraphé un nouveau contrat titanesque de 210 millions de dollars sur dix ans et on comprend évidemment qu’il n’ait pas envie de bouger…