Mac McClung au concours de dunks : un nouveau titre pour se montrer ?

Matas Buzelis assure qu’il n’y va « pas pour perdre », Andre Jackson Jr. promet de « faire le spectacle », quand Stephon Castle y voit un nouvel « événement » dans sa jeune carrière. Et puis il y a Mac McClung, le quatrième participant au concours de dunks, qui se pose en habitué du rendez-vous.

Et va tenter de devenir le premier à décrocher trois titres consécutifs dans l’histoire de ce concours, Nate Robinson ayant remporté trois fois l’épreuve, mais pas d’affilée. « J’adore ce concours. Cela aurait été une décision dictée par la peur de ne pas le faire à nouveau. Donc je vais le faire, une dernière fois », affiche-t-il.

Alors que ses trois adversaires de la soirée retrouveront leur rythme NBA après ce week-end de festivités, le grand favori de la compétition, lui, retournera à l’étage inférieur, en G-League.

Le « two-way contract » évolue en effet au Osceola Magic, affilié à la franchise d’Orlando, où le MVP en titre de cette ligue tourne à 24.5 points et 6 passes de moyenne. Il n’a fait qu’une apparition en NBA cette saison (5 minutes sans marquer) et ses derniers points dans la Grande Ligue remontent à avril 2023, avec ses 20 points pour clore la saison des Sixers.

Un compétiteur avant tout

Il voit donc ce concours comme une nouvelle opportunité. « Il n’y a pas que Mac McClung. Il y a beaucoup de gars en G-League qui peuvent jouer dans la ligue […] et qui ont eu une opportunité en NBA et les gens se disent : ‘Il s’est tellement amélioré l’année dernière’ et je leur réponds : ‘Non, il était déjà bon’ », rapporte le joueur de 26 ans qui avait décroché un contrat avec les Sixers après sa première apparition dans ce contexte.

« Je suis honoré d’être en G-League. Chaque année, c’est très difficile parce qu’en ‘two-way’, les gens vous disent : ‘Soyez prêt, restez prêt’. Mais j’essaie de gagner en G-League. C’est important pour moi. Gagner un titre est toujours la norme et j’espère qu’on pourra le faire cette année à Osceola », souhaite l’arrière dont l’équipe occupe la 6e place de sa conférence.

Un discours qui n’enlève en rien son désir absolu de NBA. Malgré des opportunités de joueur en Europe, il a préféré opter pour ce contrat pour garder une chance de voir le Magic faire appel à lui directement. Ce qui n’est pas arrivé jusqu’ici. Quid d’une éventuelle réaction du club après un nouveau titre au concours de dunks ?

« C’est drôle. Je ne me considère même pas comme un dunkeur. Les gens qui me connaissent le mieux savent que je suis avant tout un compétiteur. Évidemment, je n’ai pas encore eu d’impact dans la ligue ou quoi que ce soit de ce genre, mais c’est ce que je veux faire et où je veux être. C’est vraiment là que se trouve mon cœur », livre Mac McClung. Son troisième passage étoilé sera-t-il le bon pour la suite ?

Mac McClung Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 * All Teams 2 12 50.0 33.3 100.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 1.5 0.5 4.0 2021-22 * CHI 1 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2021-22 * LAL 1 22 40.0 33.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 5.0 1.0 2.0 1.0 6.0 2022-23 PHL 2 21 45.0 36.4 60.0 1.5 3.5 5.0 4.5 1.5 0.0 1.5 0.0 12.5 2024-25 ORL 1 5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 5 14 46.2 35.7 66.7 0.6 2.2 2.8 2.4 1.6 0.2 1.2 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.