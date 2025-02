Un Bol Bol d’air frais aux Suns

« Impressionnant. » Le mot revient plusieurs fois dans la bouche de Mike Budenholzer au sujet de Bol Bol. Le coach des Suns est impressionné par les récentes performances de son remplaçant et de sa capacité à être resté prêt pendant les semaines où il ne voyait quasiment pas le parquet.

Le natif de Khartoum n’avait fait qu’une dizaine d’apparitions, d’une poignée de minutes à chaque fois, avant cette dernière semaine de compétition. « Un grand bravo à lui, c’est très impressionnant. On l’a envoyé sur le terrain, il y a deux ou trois semaines face à Indiana, il avait été bon. Et puis il a été super sur les deux derniers matchs », note son coach.

Le match en question face aux Pacers, un « blowout », remontait au 4 janvier. Il a dû encore attendre un bon mois, et les absences conjuguées de Bradley Beal et surtout de Kevin Durant, pour se voir offrir un temps de jeu conséquent. Résultat : face au Jazz la semaine dernière, il a apporté 12 points en 24 minutes. Puis le lendemain face aux Nuggets, 19 points (8/17 aux tirs dont 3/10 de loin) et 7 rebonds en 33 minutes.

« C’est intéressant. Cela fait évidemment un moment qu’il est dans notre groupe, ses coéquipiers lui font beaucoup confiance, ce qui l’aide vraiment. Il est très discret, mais il a beaucoup de confiance, donc c’est bien pour lui d’avoir l’opportunité, d’être prêt pour l’opportunité, et d’en profiter », soulignait son coach ce week-end.

Premier double-double de la saison

« Il a très bien joué, il était prêt quand on l’a appelé, il s’est créé une opportunité. Il influence le jeu de tant de façons différentes. Il est unique, il utilise très bien sa taille, il peut tirer à 3-points, il prend des rebonds offensifs, il contre, il est actif en défense », énumérait Tyus Jones, en se disant fier de son coéquipier de 25 ans.

Celui-ci avait sans doute espéré qu’un changement de coach allait lui permettre de retrouver une place majeure dans la rotation, comme c’était le cas pour lui à Orlando. Seulement, son temps de jeu était jusqu’ici inférieur à celui dont il bénéficiait l’an dernier avec Frank Vogel.

Les choses sont peut-être en train de changer. Car cette nuit face aux Grizzlies, il était titulaire aux côtés de Kevin Durant et de Nick Richards pour répondre à la taille de la paire Jaren Jackson Jr. – Zach Edey en face. Avec à la clé une nouvelle performance notable en 30 minutes : 18 points (7/16 aux tirs dont 3/10 de loin), 14 rebonds et 4 contres !

Mike Budenholzer n’est ainsi pas contre l’idée de le maintenir comme titulaire. Mais il prévient : « Le plus dur dans cette ligue est d’être régulier. Dans l’ensemble, j’ai été très impressionné par Bol. Il va ou peut nous apporter des choses : du contre, du rebond et une capacité à étirer le jeu. C’est impressionnant à quel point il est resté prêt et ce qu’il a fait avec cette opportunité. »

Bol Bol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 7 12 50.0 44.4 80.0 0.7 2.0 2.7 0.9 1.6 0.3 1.4 0.9 5.7 2020-21 DEN 32 5 43.1 37.5 66.7 0.0 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 2.2 2021-22 DEN 14 6 55.6 25.0 40.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 2.4 2022-23 ORL 70 22 54.6 26.5 75.9 1.0 4.8 5.8 1.0 1.3 0.4 1.6 1.2 9.1 2023-24 PHX 43 11 61.6 42.3 78.9 0.7 2.4 3.2 0.4 1.0 0.2 0.4 0.6 5.2 2024-25 PHX 17 10 49.3 29.3 64.3 0.6 2.1 2.6 0.5 0.3 0.2 0.5 0.8 5.5 Total 183 14 54.5 32.1 73.7 0.7 2.9 3.6 0.6 0.9 0.3 0.9 0.8 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.