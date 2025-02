Payton Pritchard a préféré le repos au concours à 3-points

Avec un mauvais 1/8 la nuit passée face au Heat, Payton Pritchard a signé l’une de ses pires soirées à 3-points de la saison. Le meneur remplaçant des Celtics (seulement 5 points, mais 10 rebonds et 8 passes), a un peu chuté au classement des meilleurs snipers. Mais celui-ci, avec 41.6% de réussite (23e de la ligue), reste sur les bases de son meilleur exercice en carrière.

De quoi lui permettre de faire l’objet d’une potentielle invitation pour le concours à 3-points au All-Star Weekend. « Ils m’avaient transmis quelques informations à ce sujet », note, en parlant de la ligue, l’intéressé qui a préféré ne pas donner suite : « Mais je ne pensais pas que c’était le moment cette année. »

L’explication ? Un besoin de couper. « J’adore jouer au basket. J’adore ça. Mais j’aime bien faire une pause de temps en temps ! Par exemple, je vais pouvoir me détendre sur la plage, avec mes amis et ma famille. Alors, j’en profite. Je suis un garçon normal en final. J’aime me détendre, faire des choses normales, prendre de bons repas, peut-être boire un verre. Je ne sais pas », sourit le joueur de 27 ans.

Ce dernier aurait eu l’occasion de participer au premier concours du genre de sa carrière. Et aurait eu toutes ses chances puisque parmi les huit joueurs conviés, seuls Darius Garland, Norman Powell et Cameron Johnson sont plus adroits que lui sur la saison.

Son plus gros temps de jeu en carrière

Ce besoin de couper peut d’autant plus s’entendre que Payton Pritchard n’était pas habitué à jouer autant depuis ses débuts dans la Grande Ligue. Avec 28 minutes de jeu cette saison, le double d’il y a deux ans, le candidat au titre de meilleur 6e homme de l’homme est mobilisé comme jamais par Joe Mazzulla.

Aussi, si Jayson Tatum et Jaylen Brown seront bien du match des étoiles, aucun représentant des Celtics ne sera présent aux concours du samedi. La majorité de l’équipe va donc bénéficier d’une bonne période de repos pour recharger les batteries à quelques mois de repartir à la défense de son titre.

Des Celtics qui, après des turbulences, vont mieux : six victoires en sept matchs. « Cela peut aller dans les deux sens. Vous pouvez être mal et vous rafraîchir l’esprit à la pause du All-Star. Mais j’aime avoir l’état d’esprit, même durant l’intersaison, de pousser fort avant de prendre une pause, de terminer très bien, puis de couper en étant détendu, avoir déjà l’élan après la pause », lâche-t-il.

Opération manquée sur le plan individuel hier, pour lui qui tentera de finir sur une meilleure note face aux Spurs mercredi.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 52 28 47.5 42.2 83.6 1.3 2.3 3.7 3.4 1.6 0.9 1.0 0.2 14.1 Total 319 19 45.2 40.2 85.4 0.7 1.9 2.6 2.5 1.2 0.5 0.8 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.