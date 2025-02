Three-Point Contest 2025 | Damian Lillard visera le triplé

À une semaine du lancement des festivités, on connaît maintenant le nom des huit participants du concours à 3-points, peu à peu devenu l’événement le plus attendu et le plus relevé du All-Star Weekend.

À San Francisco, le double tenant du titre Damian Lillard tentera ainsi de devenir le troisième joueur après Larry Bird (1986, 1987, 1988) et Craig Hodges (1990, 1991, 1992) à remporter trois fois le concours et, ce, en réussissant éventuellement un triplé là aussi.

Mais, même à domicile (il est originaire d’Oakland), le meneur des Bucks aura fort à faire car les sept autres participants ont des arguments à faire valoir dans l’exercice. Déjà, Buddy Hield évoluera également à la maison, puisque le champion de 2020 va défendre les couleurs des Warriors le 15 février prochain.

En plus de Damian Lillard, vainqueur au bout du suspense il y a un an, quatre autres All-Stars tenteront de soulever le trophée : Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland et Tyler Herro.

Les deux derniers participants se nomment Cam Johnson et Norman Powell, dans ce qui constitue sur le papier un plateau relevé et pour le moins alléchant.