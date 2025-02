Le Top 5 de la nuit | Le dunk de boucher de Jalen Green

Soir de « Super Bowl » oblige, la NBA n’avait programmé que trois matchs en début de soirée avant de laisser place à la grand-messe du sport américain. Sur ce Top 5, on part d’abord à Milwaukee, où les Bucks ont eu le sens du timing puisqu’au-delà de la performance de Damian « Dame Time » Lillard, MVP de la nuit avec ses 43 points, Kyle Kuzma et Gary Trent Jr ont également pris le meilleur sur l’horloge avec un 2+1 de Kyle Kuzma arraché au buzzer du premier quart-temps puis un 3-points de Gary Trent Jr, toujours au buzzer avant de rejoindre la pause.

On retrouve ensuite par deux fois les Rockets et Jock Landale en particulier. Le pivot australien s’est distingué à la troisième et à la première place avec une grosse claquette puis en première position pour une passe ligne de fond bonifiée par Jalen Green, auteur d’un tomar à en dissuader Chris Boucher !