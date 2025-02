Pas de « Greak Freek » ? Pas de problème pour Damian Lillard ! Même si Milwaukee n’était pas au mieux depuis trois matchs et le début du retour des pépins au mollet pour Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard a profité de la réception des Sixers dimanche pour remettre les pendules à l’heure.

L’ancien « franchise player » des Blazers a vite retrouvé ses bonnes habitudes, selon le souhait de son coach Doc Rivers, et le résultat a été sans appel : 43 points à 8/15 à 3-points, 7 rebonds, 8 passes décisives et la victoire face au trio Maxey-George-Embiid, 135-127 !

« J’ai dit à Dame qu’il fallait qu’il soit un scoreur agressif et un créateur agressif, ce qui n’est pas une chose facile à faire », a expliqué Doc Rivers après le match. « Et j’ai trouvé qu’il l’avait bien fait ce soir. J’ai trouvé que ses drives dans la peinture pour créer des positions de tirs pour d’autres ont été vraiment bons. Et que ça l’a amené à trouver de bonnes situations de tir pour lui ».

C’était en effet l’un des enjeux de ce match, avec l’acclimatation de Kyle Kuzma et le rôle des « lieutenants » suite au départ de Khris Middleton. Damian Lillard a ainsi salué l’apport de toute l’équipe, ajoutant que son entame de match réussie l’avait aidé à le mettre dans le bain.

« Je crois que j’ai mis mes deux premiers tirs à 3-points. C’est sûr que c’est un bon signe. Quand tu commences à mettre quelques tirs, que tu vois le ballon entrer dans le cercle, tu te sens tout de suite mieux », a-t-il glissé. « Malgré tout, je ne me suis pas dit : ‘Voilà, je suis dans le coup’. Je crois qu’il y a aussi eu le rythme du match, le fait qu’on ait joué avec un bon rythme. Le ballon circulait bien, on a juste maintenu un bon rythme tout au long du match. C’est pour ça que je me suis bien senti ».

Le naturel est revenu au galop

Pour ce qui est du leadership, Damian Lillard a prouvé qu’il restait une valeur fiable avec déjà son cinquième match à 40 points et plus avec les Bucks et sa deuxième meilleure marque depuis qu’il a rejoint le Wisconsin.

Comme l’a bien dit Doc Rivers, « Dame Time » a su se montrer adroit et suffisamment agressif vers le cercle pour ouvrir des opportunités pour ses coéquipiers mais aussi pour lui au fil du match, afin de finir dans la peinture ou gagner un peu d’espace pour dégainer à 3-points.

Le meneur a vite retrouvé ses bonnes vieilles habitudes de « go-to-guy » comme à la bonne époque de Portland, et c’est ce qu’on attendra de lui tant que Giannis Antetokounmpo ne sera pas remis sur pieds.

« Je dois m’affirmer encore davantage par rapport aux matchs où il est là », a-t-il précisé. « Quand tu es sur le terrain avec le meilleur joueur de la ligue, il te faut trouver des moyens d’avoir de l’impact. Je dois m’assurer que ma présence étire bien le jeu, offre des espaces, que je lui retire bien de la pression et bien trouver mes positions de tirs. Quand il n’est pas là, je dois m’affirmer et revenir à un style de jeu qui m’est assez familier. Durant toute ma carrière, j’ai joué de cette façon. Je pense que c’est une bonne chose pour notre équipe : quand on a notre meilleur joueur, ça marche, et quand il n’est pas là, je sais comment m’adapter à ça ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 42 36 44.5 37.7 92.3 0.6 4.1 4.7 7.5 1.8 1.2 2.8 0.2 25.0 Total 884 36 43.8 37.1 89.9 0.6 3.7 4.3 6.8 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.