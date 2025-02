Brandon Ingram à Toronto pour sortir de sa zone de confort

Les Raptors ne savent toujours pas lorsque Brandon Ingram portera leur maillot. Recrue phare de la franchise lors de cette folle « trade deadline », l’ailier All-Star n’a plus joué depuis deux mois à cause d’une entorse de la cheville, et il en aurait encore pour un mois ! Grosso modo, il devrait revenir début mars pour disputer les six dernières semaines de la saison régulière. Ensuite, il sera free agent, mais s’il est à Toronto, c’est parce qu’il avait envie de venir.

« Je suis satisfait, c’est un changement pour moi. Après cinq ans et demi à La Nouvelle-Orléans, c’est clairement un changement », a-t-il expliqué avant la rencontre face au Thunder. « Un changement de décor peut parfois être bénéfique, et j’ai vu ça comme une opportunité de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose de différent… C’est un nouveau départ. De nouveaux visages, de nouveaux talents autour, et je suis excité d’apporter une nouvelle énergie positive. »

Brandon Ingram n’a que 27 ans

Alors qu’il devait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Houston, Ingram a choisi de devancer le rendez-vous, et il était présent à l’entraînement vendredi matin au Paycom Center à Oklahoma City. Il y a retrouvé Garrett Temple, son ancien partenaire aux Pelicans, et ce dernier n’a que du positif à partager sur son ex-futur coéquipier.

« Avant tout, c’est un mec vraiment bien, et on ne peut pas dire ça de tout le monde dans la ligue, surtout des joueurs de niveau All-Star. Il n’a pas une personnalité dominante. Il est discret, facile à vivre, il s’adapte bien. Il n’est pas silencieux, mais réservé. C’est difficile de ne pas s’entendre avec Brandon Ingram. Il a une personnalité qui s’intègre facilement et qui, je pense, collera bien avec nous. Et notre relation de deux ans ensemble devrait faciliter la transition. »

Une prolongation avant la « free agency » ?

En faisant une croix sur sa « trade kicker », soit 2,1 millions de dollars, Ingram a facilité la transaction mais aussi prouvé qu’il voulait s’inscrire sur la durée à Toronto. La direction peut même le prolonger dès maintenant avec un contrat de 144 millions de dollars sur trois ans. En prime, l’idée d’évoluer aux côtés de Scottie Barnes l’enthousiasme.

« Je veux juste m’amuser. Je veux montrer ma personnalité. Je veux sortir de ma coquille. De l’extérieur, Scottie (Barnes) a l’air d’un rigolo. C’est quelqu’un avec qui j’ai envie d’être. Mais je veux aussi apporter de la rigueur, pour moi et pour les autres. Je pense que ce sera une transition facile parce que je suis altruiste. Je veux que tout le monde réussisse et je vais essayer de tirer le meilleur de chacun. Scottie est un très, très bon joueur. Et je sais qu’il va me faciliter la tâche. »